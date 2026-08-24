ВСУ атаковали военный аэродром в Анапе 24.08.2026, 16:12

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Поражены два российских истребителя Су-33 и МиГ-29.

Силы обороны Украины 23 августа повредили истребители Су-33, МиГ-29 и беспилотный летательный аппарат «Орион» на аэродроме Витязево в Анапе Краснодарского края страны-агрессора России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Пресс-служба отметила, что за прошедшие сутки и в ночь на 24 августа 2026 года подразделения сил обороны нанесли удары по ряду военных объектов россиян.

В частности, повреждения получили склады материально-технических средств армии РФ в Степном и Хрустальном на территории временно оккупированной Луганской области, а также в районе Викторовки в части временно оккупированной Запорожской области. Также была поражена радиолокационная станция «СТ-68» в Роздольном на территории временно оккупированного Крыма.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

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