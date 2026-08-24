В Беларуси убили еще троих медведей 15 24.08.2026, 15:29

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Розыгрыши на отстрел проводят еженедельно.

В Беларуси прошла очередная охота на медведя. В трех хозяйствах Витебской области застрелили по одному хищнику, сообщило объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов».

В Витебском охотхозяйстве убили самку трех-четырех лет, в Глубокском и Докшицком — самцов четырех-пяти лет.

Напомним, сезон охоты на медведя любого пола и возраста начался 1 июля и продлится до 31 декабря. В этом году в охотхозяйствах БООР насчитали 445 особей медведей. Из них 35 разрешено убить.

В белорусских медведей стреляют с вышек

Право на охоту выдают с помощью программы случайного выбора из заявок — «для упреждения вопросов по несправедливому распределению разрешений на добычу». Розыгрыши проводят еженедельно.

Охотиться на медведя можно только с вышки и в присутствии егеря.

Как сообщалось, за 20 лет популяция бурого медведя в Беларуси выросла более чем в три раза. Стали нередкими встречи белорусов с медведями.

18 ноября 2024 года Александр Лукашенко разрешил отстреливать зверей «в особом режиме, позволяющем контролируемо регулировать их численность, на основании разрабатываемых Национальной академией наук Беларуси планов управления популяциями».

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