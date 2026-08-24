Лукашенко вручил ордена премьер-министру России и его первому заму 9 24.08.2026, 15:08

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Орден является высшей наградой для иностранных граждан.

Орденами Дружбы народов наградил Александр Лукашенко премьер-министра России Михаила Мишустина и его первого заместителя Дениса Мантурова. Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

Мишустина удостоили награды за «значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией».

Денис Мантуров получил орден за «значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета «союзного государства».

Орден Дружбы народов является высшей наградой Беларуси для иностранных граждан. Присуждается за «дело укрепления мира, дружественных отношений и сотрудничества между государствами, сближение и взаимообогащению национальных культур и высокие достижения в международной общественной, гуманитарной и благотворительную деятельности».

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