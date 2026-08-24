На Полесье прошел зрелищный фестиваль лошадей 1 24.08.2026, 15:00

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В программе были гонки, конное шоу и соревнования на пони.

На выходных в агрогородке Ремеле Столинского района прошел фестиваль лошадей «Полесская нива — 2026». Такой фест провели на Полесье уже в 10-й раз. В программе были соревнования по конному спорту, детские соревнования на пони, конкур и выводка племенных лошадей. Onlíner представил фоторепортаж с этого события.

Фестиваль шел два дня. Помимо «конной» программы, гостей ждала ярмарка мастеров, выступления артистов и большая дискотека.

Выступления получились максимально эмоциональными.

Одной из самых зрелищных частей фестиваля стало шоу конного клуба «Золотая грива».

А самой массовой частью праздника — парад участников.

В Ремеле находится ОАО «Полесская нива» — одно из крупнейших агропредприятий Брестской области. Всего в хозяйстве работает больше 580 сотрудников. На территории организации находится шесть молочно-товарных ферм, пять ферм по выращиванию крупного рогатого скота, а также племенная конеферма — именно она и стала стартом для проведения фестиваля.

На Полесье прошел фестиваль лошадей с гонкой упряжек и соревнованиями пони - Люди Onlíner

На выходных в агрогородке Ремеле Столинского района прошел фестиваль лошадей «Полесская нива — 2026». Такой фест провели на Полесье уже в 10-й раз. В программе были соревнования по конному спорту, ...

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