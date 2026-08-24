В Минске продают необычную квартиру с огромной террасой

В Минске продают необычную квартиру с огромной террасой4
- 24.08.2026, 16:33
- 6,260
Как она выглядит и сколько стоит.
Какие только квартиры ни встречаются в жилом фонде Минска. Смотришь — и удивляешься. Например, в доме на Леонида Беды, 33, сейчас продаются просторные двухэтажные апартаменты с огромной террасой, на которой обустроено свое личное кафе: здесь есть шезлонги, диваны, гриль и сумасшедшей красоты вид на город. Внутри квартиры не менее фотогенично: в каждой комнате реализован какой-то особенный дизайн интерьера, пишет Onlíner.
Квартира располагается в кирпичной 18-этажке, построенной в 2014 году. Дом выглядит стандартно для того десятилетия, но самое интересное скрывается внутри. На последних этажах застройщик спроектировал двухэтажную квартиру с огромной террасой.
Площадь четырехкомнатной квартиры — 227,2 кв. м. Планировка:
На первом уровне находятся кухня со столовой зоной, санузел, три полноценных комнаты, одна из которых — это хозяйская мастер-спальня с гардеробом и санузлом, а остальные две комплектуются на усмотрение покупателя. В них можно сделать детскую, кабинет, гостевую.
А вот и сама терраса площадью 48 кв. м (как полноценная однушка или даже евродвушка!). Очевидно, в теплое время года здесь можно устроить настоящее личное кафе, позвать друзей, делать еду на гриле и разливать напитки. Все это — на фоне живописных видов на Минск. А еще здесь есть вывод воды для принятия душа, розетки для подключения музыки, освещения или проектора для просмотра фильмов.
Стоимость просторного жилья — 1 934 140 рублей, или почти $648 000 в эквиваленте.