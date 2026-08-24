Foreign Policy: Талибан ждут непростые времена 24.08.2026, 16:57

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Устойчивость власти радикалистов носит лишь временный характер.

Пять лет после возвращения к власти Талибан продолжает контролировать Афганистан и оказался устойчивее, чем многие ожидали. Однако в ближайшие годы движение может столкнуться сразу с несколькими серьезными угрозами — от нового вооруженного сопротивления до конфликта с Пакистаном и внутренних разногласий, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

После вывода американских войск в августе 2021 года Талибану досталась страна с разрушенной экономикой, слабым частным сектором и тотальной зависимостью от иностранной помощи. Несмотря на это, режим смог сохранить контроль над территорией.

С 2021 года в Афганистане не возобновлялась масштабная война, которая на протяжении почти четырех десятилетий была частью жизни страны. Талибан также смог ослабить «Исламское государство — Хорасан», что привело к сокращению числа терактов. Однако для женщин, религиозных меньшинств и противников режима ситуация по-прежнему остается крайне тяжелой.

Экономика также показала результаты лучше прогнозов. Всемирный банк ожидает рост ВВП страны почти на 5% в год. Талибан увеличивает доходы за счет налогов и таможенных сборов, а торговля с государствами Центральной Азии помогает поддерживать экономическую активность.

При этом международная изоляция режима постепенно ослабевает. Около 20 стран сохраняют дипломатические представительства в Кабуле, а представители Талибана работают в ряде азиатских столиц. Россия остается единственной страной, официально признавшей движение правительством Афганистана.

«Однако впереди у режима может быть гораздо более сложный период. Бывший афганский военный Сами Садат объявил о создании нового вооруженного движения против Талибана. Экономические трудности способны усилить недовольство населения и привлечь новых сторонников к сопротивлению», — пишут авторы.

Еще одна угроза — «Исламское государство — Хорасан», которое может напасть. Одновременно отношения Талибана с Пакистаном ухудшаются. Исламабад обвиняет движение в укрывательстве боевиков, выступающих против Пакистана, и уже наносил удары по территории Афганистана.

Внешнее давление может усилить противоречия внутри самого Талибана. «Следующие пять лет не будут для группировки такими легкими», — пишет издание.

Талибан пока демонстрирует неожиданную устойчивость, но его стабильность во многом зависит от способности одновременно удерживать экономику, контролировать вооруженные группировки и не допустить открытого конфликта с соседями. Именно сочетание этих факторов может сделать следующие пять лет для режима значительно тяжелее первых.

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