Правнук Муссолини дебютировал за «Лацио» в чемпионате Италии

Правнук Муссолини дебютировал за «Лацио» в чемпионате Италии12
- 24.08.2026, 21:03
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Футболист получил желтую карточку через три минуты после выхода на поле.
23-летний Романо Флориани Муссолини дебютировал за первую команду «Лацио» в матче стартового тура Серии А против «Болоньи».
Защитник вышел на поле уже на 19-й минуте, заменив получившего травму Адама Марушича. Спустя всего три минуты после появления на поле Муссолини получил желтую карточку.
Для Флориани Муссолини этот матч стал особенным после многолетнего пути в системе «Лацио». Он присоединился к академии римского клуба в 13 лет и прошел через все юношеские команды.
Позже защитник выступал за «Пескару», «Юве Стабию» и «Кремонезе», набираясь опыта в различных дивизионах итальянского футбола.
Флориани Муссолини — правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини.
В то же время футболист использует на футболке только имя Romano, без фамилии Муссолини, чтобы избежать излишнего внимания и политических ассоциаций.
На момент публикации идет второй тайм, счет — 0:1 в пользу римского клуба.