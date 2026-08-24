Правнук Муссолини дебютировал за «Лацио» в чемпионате Италии 12 24.08.2026, 21:03

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Романо Флориани Муссолини

Футболист получил желтую карточку через три минуты после выхода на поле.

23-летний Романо Флориани Муссолини дебютировал за первую команду «Лацио» в матче стартового тура Серии А против «Болоньи».

Защитник вышел на поле уже на 19-й минуте, заменив получившего травму Адама Марушича. Спустя всего три минуты после появления на поле Муссолини получил желтую карточку.

Для Флориани Муссолини этот матч стал особенным после многолетнего пути в системе «Лацио». Он присоединился к академии римского клуба в 13 лет и прошел через все юношеские команды.

Позже защитник выступал за «Пескару», «Юве Стабию» и «Кремонезе», набираясь опыта в различных дивизионах итальянского футбола.

Флориани Муссолини — правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини.

В то же время футболист использует на футболке только имя Romano, без фамилии Муссолини, чтобы избежать излишнего внимания и политических ассоциаций.

На момент публикации идет второй тайм, счет — 0:1 в пользу римского клуба.

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