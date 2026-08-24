Синоптики обещают осеннюю прохладу уже на этой неделе 3 24.08.2026, 20:38

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Прогноз погоды на 25 августа.

В ближайшие дни ожидается неустойчивая, прохладная погода. Средняя температура даже немного ниже, чем положено по климату. Дождей ожидается не много, но северные ветры добавят дискомфорта.

25 августа, по данным Белгидромета, погоду в Беларуси будет определять область высокого атмосферного давления и прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы, по северу страны скажется влияние атмосферного фронта.

Во вторник переменная облачность. Ночью по Витебской области, днем по северной половине страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо расти.

Утром температура воздуха в большинстве районов до +13°C. С учетом ветра и влажности, по ощущениям немного прохладнее. Днем столбики термометров на отметках от +16 по северу страны до +21°C по югу.

К вечеру температурный фон – от +13°C в Витебске до +19°C в Бресте.

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