Путин 15 раз с начала войны переносил сроки захвата Донбасса 4 24.08.2026, 20:13

3,504

Фото: Getty images

Генералы Генштаба ВС РФ не выполнили ни один из них.

Диктатор России Владимир Путин с начала вторжения в Украину 15 раз ставил военным сроки по полному захвату Донбасса, но генералы Генштаба не выполнили ни один из них. Об этом со ссылкой на данные западных разведок и ГУР Украины пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным источников Reuters, еще в августе прошлого года командование армии обещало Путину, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю, а Донецкая область будет наконец полностью захвачена к середине четвертого года войны.

Весной 2026-го, по словам источников Financial Times, сроки сдвинулись на осень текущего года. Летом, по данным Bloomberg, военные пообещали, что Донбасс полностью перейдет под российский контроль к зиме.

Тем не менее, на текущий момент армия РФ по-прежнему контролирует только 79,89% территории Донецкой области (21,17 тысячи кв. км), согласно подсчетам ISW. Военные цели Кремля «продолжают оставаться оторванным от реальности», считают аналитики института. По итогам прошлого года армии РФ удалось захватить лишь 0,8% территории Украины, в 2024 году — только 0,6%. При этом на отдельных направлениях темпы российского наступления установили антирекорды более чем за 100 лет современной истории войн — 15–70 метров в день.

В этом году наступление и вовсе практически остановилось: по данным DeepState российские войска увеличили территорию под своим контролем лишь на 88 кв. км, месяцем ранее — на 57 кв. км, а май завершили чистыми потерями территорий на 11 кв. км, несмотря на рекордное количество «мясных штурмов», которое выросло на 60% по сравнению с зимой и началом весны.

С учетом текущих темпов наступления российские войска, вероятнее всего, не смогут захватить Донбасс к концу 2026, а возможно — и никогда, полагают в ISW. Некоторые военные Генштаба также считают цели Путина нереалистичными и полагают, что война за Донбасс продолжится в 2027 году, говорили близкие к Минобороны источники Bloomberg.

Несмотря на серии украинских атак по российской территории, которые затронули НПЗ, порты и склады маркетплейсов, говорить о том, что Киев смог развернуть ситуацию на фронте в свою пользу, пока преждевременно, считает Дара Массикот, старший научный сотрудник берлинского Центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Украинские войска ведут активную оборону на большинстве участков, российские силы компенсируют это, наращивая численность общевойсковых подразделений против приоритетных секторов — в первую очередь Донецка, отмечает Массикот. При этом российская тактика наземных штурмов в 2026 году практически не изменилась, подчеркивает она: пехотная инфильтрация остается основным методом, а штурмовые группы иногда состоят всего из 1–2 человек, при этом «зона смерти», где пехоту уничтожают беспилотники, расширяется для обеих сторон, что делает передвижение и снабжение опасным для всех.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com