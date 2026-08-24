закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам дали дополнительный месяц для отдыха по безвизу на Адриатическом море

4
  • 24.08.2026, 19:44
  • 1,694
Белорусам дали дополнительный месяц для отдыха по безвизу на Адриатическом море

Безвизовый режим продлила Черногория.

Белорусы смогут еще месяц ездить в Черногорию без визы: безвизовый режим продлили до 31 октября 2026 года. Это значит, что для поездки на курорты Адриатического моря в сентябре и октябре оформлять штамп по-прежнему не понадобится.

Ранее обсуждали введение виз с 1 октября. Актуальные правила опубликованы на официальном сайте правительства Черногории.

До 31 октября граждане Беларуси могут въезжать в Черногорию, следовать через ее территорию транзитом и находиться в стране до 30 дней. Для поездки нужен действующий белорусский паспорт.

Это правило закреплено в поправках к постановлению о визовом режиме, которые правительство Черногории приняло 23 июля 2026 года. Сам документ вступил в силу после публикации в официальном издании страны.

С 1 ноября 2026 года правила меняются: гражданам Беларуси для въезда в Черногорию потребуется виза. Об этом отдельно сообщило Министерство иностранных дел Черногории.

Изменения связаны с приведением визовой политики страны в соответствие с правилами Европейского союза. Помимо Беларуси новые требования затронут Россию, Китай, Саудовскую Аравию и Турцию.

При этом иностранцы с действующей шенгенской визой, а также визами или видами на жительство ряда других стран смогут по-прежнему въезжать в Черногорию на определенных условиях. Подробные правила опубликованы в визовом разделе правительства Черногории.

Черногория остается популярным направлением для пляжного отдыха на Адриатическом море. Ее побережье растянулось примерно на 293 км, а курортные города расположены от Херцег-Нови и Котора до Будвы, Бара и Улциня. По данным Национальной туристической организации Черногории, в стране есть песчаные, галечные и каменистые пляжи, а купальный сезон длится примерно с мая по октябрь.

Туристов привлекает не только море. На побережье можно совместить пляжный отдых с поездками по Боко-Которской бухте, прогулками по старым городам Котора и Будвы, морскими экскурсиями и водными видами спорта. Официальный туристический портал страны называет черногорское побережье самым посещаемым регионом страны.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук