Белорусам дали дополнительный месяц для отдыха по безвизу на Адриатическом море 4 24.08.2026, 19:44

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Безвизовый режим продлила Черногория.

Белорусы смогут еще месяц ездить в Черногорию без визы: безвизовый режим продлили до 31 октября 2026 года. Это значит, что для поездки на курорты Адриатического моря в сентябре и октябре оформлять штамп по-прежнему не понадобится.

Ранее обсуждали введение виз с 1 октября. Актуальные правила опубликованы на официальном сайте правительства Черногории.

До 31 октября граждане Беларуси могут въезжать в Черногорию, следовать через ее территорию транзитом и находиться в стране до 30 дней. Для поездки нужен действующий белорусский паспорт.

Это правило закреплено в поправках к постановлению о визовом режиме, которые правительство Черногории приняло 23 июля 2026 года. Сам документ вступил в силу после публикации в официальном издании страны.

С 1 ноября 2026 года правила меняются: гражданам Беларуси для въезда в Черногорию потребуется виза. Об этом отдельно сообщило Министерство иностранных дел Черногории.

Изменения связаны с приведением визовой политики страны в соответствие с правилами Европейского союза. Помимо Беларуси новые требования затронут Россию, Китай, Саудовскую Аравию и Турцию.

При этом иностранцы с действующей шенгенской визой, а также визами или видами на жительство ряда других стран смогут по-прежнему въезжать в Черногорию на определенных условиях. Подробные правила опубликованы в визовом разделе правительства Черногории.

Черногория остается популярным направлением для пляжного отдыха на Адриатическом море. Ее побережье растянулось примерно на 293 км, а курортные города расположены от Херцег-Нови и Котора до Будвы, Бара и Улциня. По данным Национальной туристической организации Черногории, в стране есть песчаные, галечные и каменистые пляжи, а купальный сезон длится примерно с мая по октябрь.

Туристов привлекает не только море. На побережье можно совместить пляжный отдых с поездками по Боко-Которской бухте, прогулками по старым городам Котора и Будвы, морскими экскурсиями и водными видами спорта. Официальный туристический портал страны называет черногорское побережье самым посещаемым регионом страны.

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