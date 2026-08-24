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С фасада дома в Минске начали снимать знаменитую надпись, которая находилась там более 15 лет

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  • 24.08.2026, 18:46
  • 9,860
С фасада дома в Минске начали снимать знаменитую надпись, которая находилась там более 15 лет
Фото: blizko.by

Фотофакт.

На доме № 133 по проспекту Независимости в Минске начали демонтировать знаменитую надпись «Квітней, родная Беларусь», заметил портал Blizko.by. На 24 августа почти полностью снято первое слово, осталась только буква «й».

Этот дом с весны находится на капремонте. Очевидно, с ремонтными работами и связан демонтаж букв.

Фото: blizko.by

Дворовой фасад уже покрасили кремово-белой краской, а уличный фасад покрашен наполовину, с правой части здания. Причем видно, что под словом «Беларусь» стена уже окрашена.

Надпись «Квітней, родная Беларусь» появилась на фасаде дома № 133 более 15 лет назад.

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