Ученые выяснили, почему зрачки расширяются при удивлении

Ученые выяснили, почему зрачки расширяются при удивлении1
- 24.08.2026, 18:31
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Эта реакция выполняет полезную функцию.
Ученые из Брауновского университета обнаружили, что расширение зрачков после неожиданного события связано с переходом мозга в режим обновления: организм на короткое время повышает уровень возбуждения, чтобы избавиться от прежних ожиданий и быстрее адаптироваться к новой информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.
Зрачки расширяются не только в темноте. Такая реакция возникает при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении и когнитивном напряжении. Теперь исследователи выяснили, что она также может быть частью механизма, который помогает мозгу учиться на неожиданностях.
В эксперименте участвовали 63 человека. Им показывали последовательности цветных изображений и просили запоминать их, а затем прогнозировать, какой цвет появится следующим. Одновременно ученые регистрировали размер зрачков и активность мозга с помощью ЭЭГ.
Когда участники видели цвет, который не соответствовал их прогнозу, их зрачки заметно расширялись. Одновременно менялась активность мозга, связанная с работой голубого ядра — небольшого участка ствола мозга, который выделяет норадреналин и участвует в регулировании уровня возбуждения.
Исследователи считают, что эта реакция выполняет полезную функцию. Когда происходящее перестает соответствовать ожиданиям, мозг временно ослабляет влияние прежнего опыта и переключается на новый контекст. Благодаря этому человеку проще воспринимать неожиданную информацию и корректировать свои прогнозы.
«Участники, у которых реакция возбуждения была выражена сильнее, лучше адаптировались к изменившимся закономерностям. Расширение зрачков в этот момент может служить внешним признаком того, что мозг «перезагружает» свои ожидания», — отметили ученые.