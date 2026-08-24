Ученые выяснили, почему зрачки расширяются при удивлении 1 24.08.2026, 18:31

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Эта реакция выполняет полезную функцию.

Ученые из Брауновского университета обнаружили, что расширение зрачков после неожиданного события связано с переходом мозга в режим обновления: организм на короткое время повышает уровень возбуждения, чтобы избавиться от прежних ожиданий и быстрее адаптироваться к новой информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Зрачки расширяются не только в темноте. Такая реакция возникает при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении и когнитивном напряжении. Теперь исследователи выяснили, что она также может быть частью механизма, который помогает мозгу учиться на неожиданностях.

В эксперименте участвовали 63 человека. Им показывали последовательности цветных изображений и просили запоминать их, а затем прогнозировать, какой цвет появится следующим. Одновременно ученые регистрировали размер зрачков и активность мозга с помощью ЭЭГ.

Когда участники видели цвет, который не соответствовал их прогнозу, их зрачки заметно расширялись. Одновременно менялась активность мозга, связанная с работой голубого ядра — небольшого участка ствола мозга, который выделяет норадреналин и участвует в регулировании уровня возбуждения.

Исследователи считают, что эта реакция выполняет полезную функцию. Когда происходящее перестает соответствовать ожиданиям, мозг временно ослабляет влияние прежнего опыта и переключается на новый контекст. Благодаря этому человеку проще воспринимать неожиданную информацию и корректировать свои прогнозы.

«Участники, у которых реакция возбуждения была выражена сильнее, лучше адаптировались к изменившимся закономерностям. Расширение зрачков в этот момент может служить внешним признаком того, что мозг «перезагружает» свои ожидания», — отметили ученые.

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