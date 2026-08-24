закрыть
27 августа 2026, четверг, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, почему зрачки расширяются при удивлении

1
  • 24.08.2026, 18:31
  • 1,438
Ученые выяснили, почему зрачки расширяются при удивлении

Эта реакция выполняет полезную функцию.

Ученые из Брауновского университета обнаружили, что расширение зрачков после неожиданного события связано с переходом мозга в режим обновления: организм на короткое время повышает уровень возбуждения, чтобы избавиться от прежних ожиданий и быстрее адаптироваться к новой информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Зрачки расширяются не только в темноте. Такая реакция возникает при физической нагрузке, эмоциональном возбуждении и когнитивном напряжении. Теперь исследователи выяснили, что она также может быть частью механизма, который помогает мозгу учиться на неожиданностях.

В эксперименте участвовали 63 человека. Им показывали последовательности цветных изображений и просили запоминать их, а затем прогнозировать, какой цвет появится следующим. Одновременно ученые регистрировали размер зрачков и активность мозга с помощью ЭЭГ.

Когда участники видели цвет, который не соответствовал их прогнозу, их зрачки заметно расширялись. Одновременно менялась активность мозга, связанная с работой голубого ядра — небольшого участка ствола мозга, который выделяет норадреналин и участвует в регулировании уровня возбуждения.

Исследователи считают, что эта реакция выполняет полезную функцию. Когда происходящее перестает соответствовать ожиданиям, мозг временно ослабляет влияние прежнего опыта и переключается на новый контекст. Благодаря этому человеку проще воспринимать неожиданную информацию и корректировать свои прогнозы.

«Участники, у которых реакция возбуждения была выражена сильнее, лучше адаптировались к изменившимся закономерностям. Расширение зрачков в этот момент может служить внешним признаком того, что мозг «перезагружает» свои ожидания», — отметили ученые.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук