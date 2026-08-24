В Уфе загорелся ресторан, где обедал Путин 6 24.08.2026, 18:24

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Дым видно со всего города.

В Уфе произошел пожар в популярном ресторане Dasko Garden у озера. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на МЧС России по Башкортостану.

По данным ведомства, вспыхнула крыша мансарды. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции.

Людей эвакуировали из здания. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

Ресторанный комплекс Dasko Garden включает четыре ресторана разных направлений, расположенные на одной территории в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури в Уфе. Кроме ресторанов на территории комплекса также есть два банкетных зала и пивоварня. Для отдыха на природе доступны 17 беседок и семь рыбацких домов. Для детей оборудована игровая площадка. В июле 2020 года в ресторанном комплексе прошел неформальный обед для лидеров стран БРИКС, на котором в том числе присутствовал президент России Владимир Путин.

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