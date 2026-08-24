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Радослав Сикорский: Мы больше никогда не будем российскими колониями

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  • 24.08.2026, 18:36
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Радослав Сикорский: Мы больше никогда не будем российскими колониями
РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ
ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МИД Польши выступил с заявлением в День Независимости Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что главной проблемой и для Варшавы, и для Киева остается имперская доктрина Москвы.

Об этом Сикорский заявил по случаю Дня Независимости Украины, сообщил телеканал «Еспресо» в понедельник, 24 августа.

«Мы — в Польше, а вы — в Украине решили так: мы больше никогда не будем российскими колониями», — подчеркнул глава польского МИД.

Радослав Сикорский также высказал мнение, что само распространение названия «Россия» вместо «Московия» было связано с завоеванием Украины и присвоением наследия Киевской Руси.

И напомнил, что россияне на протяжении столетий используют завоевания и ассимиляцию как инструмент подчинения соседних народов, поэтому страх перед Россией «не является иррациональным».

«Этот механизм завоевания и колониального превращения в „россиян“, „малороссов“ или кого-либо еще должен остановиться», — сказал Сикорский.

Он заявил, что Россия должна наконец четко определить свои границы и отказаться от стремления постоянно расширяться за счет соседей.

«Россияне должны раз и навсегда определиться, где заканчивается Россия», — отметил Радослав Сикорский.

И подытожил: и Украина, и Польша заинтересованы в том, чтобы «россияне наконец стали нормальным народом, то есть соблюдали границы, признанные их соседями как государственные, и начали инвестировать в собственную нацию».

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