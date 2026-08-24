Мяч, которым Марадона забил гол «рукой Бога», продали на аукционе

Мяч, которым Марадона забил гол «рукой Бога», продали на аукционе3
- 24.08.2026, 18:17
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За $3,3 млн.
Мяч, которым Диего Марадона забил гол «рукой бога» на чемпионате мира — 1986 года, продали на аукционе за $3,3 млн. Об этом сообщает BBC .
Согласно опубликованной информации, изначально продать мяч планировали за $10 млн.
Этим мячом аргентинский футболист дважды поразил ворота сборной Англии в четвертьфинальном матче. Один из голов он забил рукой — это взятие ворот прозвали «рукой бога». Мяч все это время хранился у арбитра, который судил ту игру.
Аргентина в итоге завоевала золото мирового первенства в 1986 году.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз», а также сборную Аргентины. Он — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион мира 1990 года, чемпион мира среди молодежных команд 1979 года, лучший игрок чемпионата мира 1986 года, футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Игрок — дважды член символических сборных чемпионатов мира, чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс», двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи».