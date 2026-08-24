Лукашенко публично признал участие режима в войне на стороне РФ

Лукашенко публично признал участие режима в войне на стороне РФ17
- 24.08.2026, 18:03
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Диктатор заявил, что ему «приходится быть на фронте».
Диктатор Александр Лукашенко открыто признал, что Беларусь все больше втягивается в войну РФ против Украины и фактически находится «на фронте» вместе с Москвой. Об этом белорусский диктатор сказал во время встречи с российским губернатором.
«Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться», – заявил Лукашенко.
По его словам, на фоне происходящих событий значение Беларуси для РФ возрастает, а возможности страны «в направлении России» в последнее время расширились.