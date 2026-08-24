Спутник снял пожар на складе Ozon в Дагестане 2 24.08.2026, 17:45

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Иллюстрационное фото

Это один из крупнейших складов маркетплейса.

В сети появились спутниковые кадры горящего после атаки беспилотников распределительного центра маркетплейса Ozon под Махачкалой. Кадры опубликовала российская служба «Радио Свобода».

На фото видно, что значительная часть объекта площадью более 130 тысяч квадратных метров уже выгорела. Это один из крупнейших складов маркетплейса, построенный в прошлом году.

Российские СМИ писали, что на фоне пожара акции OZON на Московской бирже утром в понедельник упали на 28%.

Накануне сообщалось, что в ночь на 24 августа беспилотники атаковали логистические центры российского маркетплейса Ozon в Ставропольском крае, Адыгее и Дагестане. На объектах возникли пожары.

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