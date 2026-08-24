Дроны атаковали логистические хабы Ozon в Краснодаре, Адыгее и Невинномысске 21 24.08.2026, 7:55

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иллюстративное фото: ИИ

Подробности масштабного удара по югу России.

Ночью 24 августа раздались взрывы сразу в нескольких регионах РФ, в частности на юге. Сообщается об успешных ударах по трем, а то и четырем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon.

В местах попаданий вспыхнули пожары. О последствиях атаки сообщили в Telegram-канале Exilenova+ и в независимом российском издании ASTRA.

Республика Адыгея

В Адыгее этой ночью местные наблюдали мощный пожар после атаки дронов.

Как сообщали в Telegram-канале Exile+, атаке подвергся логистический центр Ozon в Адыгее, недалеко от поселка Энем, площадью около 91 200 м².

«Объект является одним из важных логистических узлов Ozon в регионе и используется для приемки, сортировки, хранения и дальнейшей рассылки заказов. Через него товары направляются в пункты выдачи и на другие логистические объекты Ozon в Краснодарском крае, Адыгее и других регионах Северного Кавказа и юга России. На территории центра хранятся и обрабатываются большие объемы товаров маркетплейса», – отмечали в канале.

Ставропольский край

Согласно OSINT-анализу ASTRA, этой ночью был атакован и горит крупный склад Ozon атакован и горит в Невинномысске Ставропольского края.

Этой ночью жители этого региона жаловались на взрывы. А губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российская ПВО, мол, «отражает налет вражеских беспилотников, который нацелен на промзону Невинномысска».

«Есть сбития», – хвастался российский чиновник, скромно умолчав о том, что прилеты, видимо, тоже есть.

«Согласно анализу ASTRA кадров очевидцев, опубликованных в тг-каналах, атакован склад Ozon по адресу: Приозерная улица, 25с1к1, Невинномысск, Ставропольский край. Это региональный фулфилмент-центр. Площадь здания — 93 514 м². Центр предназначен для хранения и сортировки продовольственных и непродовольственных товаров, комплектации заказов и их отправки клиентам Ozon», – отмечало издание.

В ASTRA также показали видео с территории объекта, снятое, очевидно, сразу после удара.

Краснодарский край

В ASTRA сообщили о пожаре вследствие атаки дронов сразу на двух складах в Краснодаре: сети магазинов товаров для дома Kuchenland Home и компании Ozon. Удар по последнему подтвердили и в пресс-службе маркетплейса.

«Сегодня, 24 августа, под атаку БПЛА попал логистический центр в Краснодаре. Все системы сработали в штатном режиме, мы оперативно эвакуировали сотрудников. Предварительно, пострадавших нет. <…>Начался крупный пожар, на месте работают экстренные службы. Работа склада остановлена», – заявили там.

Кадры пожара и дыма над городом в сети начали появляться еще в начале суток.

«На окраине Краснодара предварительно горит Озон», – писали тогда в Exilenova+.

Пожар в Краснодаре

Также в канале обращали внимание на хаотичную стрельбу российской ПВО в городе.

«В Краснодаре ПВОшники разряжаются во все стороны, завтра напишут, что «киевский режим» расх*ярил пол Краснодара», – отметили в Exilenova+ .

Республика Дагестан

Как утверждают в Exilenova+ , ракета попала в склад Ozon в Дагестане. Он расположен в поселке Тюбе.

Этот складнаходится в промышленном парке «Тюбе», его общая площадь составляет около 130 тыс. кв. м .

На территории комплекса после попадания возник масштабный пожар.

«Объект имеет важное логистическое значение для Ozon на Северном Кавказе: он предназначен для обработки значительных объемов товаров и заказов и является одним из ключевых узлов логистической сети компании в регионе. В то же время комплекс имел значение и для международной логистики: его рассматривали как региональный хаб для развития поставок в направлении Азербайджана и Ирана в рамках международного транспортного коридора «Север–Юг», – отметили в Exile+.

По подсчетам канала, это была третья атака на складские и логистические объекты Ozon за сегодня. Однако с учетом Краснодара, где атаку подтвердили в самой компании, она может быть уже четвертой.

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