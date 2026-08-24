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«Барселона» разгромила «Эльче» на старте Ла Лиги

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  • 24.08.2026, 7:59
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«Барселона» разгромила «Эльче» на старте Ла Лиги
Фото: Getty Images

Каталонцы отметились двумя дублями в первом матче чемпионата.

Действующий чемпион Испании «Барселона» в первом туре Ла Лиги 2026/2027 разгромила «Эльче». По два мяча в составе победителей провели Рафинья и Фермин Лопес, а также дебютным голом за каталонскую команду отличился Карим Адейеми.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча «Эльче» – «Барселона»

Уже на 14-й минуте «Барселона» заработала пенальти, уверенно реализовавшего Рафинья. Голкипер хозяев Матиас Дитуро совсем не угадал направление полета мяча.

В конце первой половины Рафинья выступил уже в роли ассистента: по его передаче отличился новичок команды Карим Адейеми, который этим летом присоединился к «Барселоне» из состава дортмундской «Боруссии». После перерыва команда Ханса-Дитера Флика продолжала контролировать ход игры, однако не торопилась доводить счет до разгромного.

Цифры на табло изменились на 67-й минуте, когда Рафинья отозвался на передачу от Энтони Гордона и спокойно попал в нижний угол ворот. А дальше наступило звездное время Фермина Лопеса: сначала он отличился по передаче того же Гордона, а через 8 минут 23-летний испанец оформил дубль, спокойно положив мяч под штангу.

Таким образом «Барселона» начала новый чемпионат разгромной победой 5:0. Интересно, что каталонцы в общей сложности нанесли по воротам соперника 11 ударов, 7 из которых были в плоскость.

Ла Лига. 2-й тур

Эльче – Барселона – 0:5

Голы : с пенальти, Рафинья, 14; Адейеми, 45+3; Рафинья, 67; Фермин Лопес, 71, 78.

Травма Гави

Плохой новостью для «Барселоны» в этом матче стала травма центрального полузащитника Гави. 22-летний футболист получил повреждение в конце первого тайма и уступил место на поле Педри. Ориентировочный прогноз на восстановление игрока станет известен в понедельник.

Отметим, что в этом матче еще не играл новичок «Барселоны» Родри. Также Ханси Флик не включил в заявку на матч Алехандро Бальде и Эктора Форта. А вот Фрэнки Де Йонг и Руни Барджи остаются вне игры из-за травм.

Следующие матчи «Эльче» и «Барселоны» в Ла Лиге

«Барселона» 27 августа проведет перенесенный матч 1-го тура против «Атлетика» из Бильбао. Эта игра для каталонцев будет домашней. А вот «Эльче» 28 августа встретится с «Расингом» уже в рамках 3-го тура Ла Лиги.

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