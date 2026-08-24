В бой гонят одни старики 7 24.08.2026, 4:40

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Российские военные начали проверять готовность регионов.

The Wall Street Journal пишет, что российские военные начали проверять готовность регионов к мобилизации:

«В прошлом месяце российские военные вылетели из Санкт-Петербурга в Калининградский эксклав страны, расположенный между двумя странами НАТО и Балтийским морем. По словам представителей западной разведки, там офицеры курировали планирование готовности и процедуры мобилизации жителей региона, а также детализацию того, как их разместить, прокормить и вооружить».

Подобные мероприятия, уверяет издание со ссылкой на разведслужбы, проходят и в других регионах.

Причина такой активности проста: с учетом массового применения дронов на ЛБС продолжительность жизни бойцов резко сократилась, заменять их новыми контрактниками становится все сложнее, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Сложнее настолько, что СМИ стали писать об участившихся жалобах из разных регионов страны - от Петербурга до Еврейской АО - на задержание мужчин под разными предлогами и дальнейшим принуждением к подписанию контрактов, а также к различным обманным схемам, с помощью которых мужчин, даже не слишком молодых и здоровых заставляют подписывать контракты.

Подписчики из регионов РФ, в свою очередь, сообщают о вызове мужчин в военкоматы для т.н. сверки документов. Причем, это касается и тех, кто не проходил срочную службу в рядах ВС РФ, не обучался на военных кафедрах вузов, имеет ограничения по здоровью и старше 40 лет

Эксперты, опрошенные WSJ, расходятся во мнениях. Одни считают, что о мобилизации может быть объявлено уже в начале октября, сразу после проведения выборов в Госдуму (18-20 сентября). Другие считают, что мобилизация накануне зимы, когда наступательные операции вести затруднительно, бессмысленна. Третьи, что одновременной массовой мобилизации, как в 2022 году, когда призвали сразу 300 тыс. чел., не объявят, а будет идти т.н. ползучая мобилизация, когда людей будут призывать «небольшими партиями».

Возможно, и так, если власти не захотят и дальше злить обывателей, которые почувствовав, что такое «СВО» на собственной шкуре (рост цен, проблемы с бензином, атаки на маркетплейсы, затронувшие не только их акционеров, но и сотни мелких предпринимателей по всей стране), все чаще поддерживают переход к мирным переговорам.

62%, согласно августовскому опросу «Левада - центра». И 44% (еще 12% затруднились с ответом), согласно июньскому закрытому опросу ВЦИОМ, о котором писала в конце июля итальянская газета Corriere della Sera.

Среди людей в возрасте 18–24 лет, 79% за мирные переговоры; также явное большинство выступает за переговоры среди россиян в группах 25–34 и 35–44 лет.

Понятно, что те, кого могут призвать воевать, - за мир, а в бой гонят одни старики. И, учитывая снятие с думских выборов «Яблока», единственной выступающей за мир партии, и недавнее заявление Путина о том, что буквально все общество поддерживает продолжение боевых действий, будут гнать и дальше. До конца.

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