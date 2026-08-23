«ВСУ осваивают производство «озоновых» дыр»1
- 23.08.2026, 21:57
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Белорусы порадовались успехам украинских бойцов.
Вооруженные силы Украины сегодня утром атаковали склад Ozon в Оренбурге.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях искренне порадовались успехам украинских защитников. Приводим некоторые из них:
«Только «хлопья» с крыши посыпались! Класс! Умнички, ВСУ! Так держать!»
«Ozon идет по пути «Вайлдберрис», а именно - уничтожение путем кремации».
«Драпатый и «Мадяр» обозначили свои цели - уничтожение России».
«Озоновая дыра появилась на карте».
«Народ Украины громит русских агрессоров и террористов».
«Второй раунд за Wildberries».
«Почему русские так искренне удивлены? Они что, не слушают прогнозы от «Мадяра»? Они вообще слышали о существовании этого украинского героя?»