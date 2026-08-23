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«ВСУ осваивают производство «озоновых» дыр»

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  • 23.08.2026, 21:57
  • 7,648
«ВСУ осваивают производство «озоновых» дыр»

Белорусы порадовались успехам украинских бойцов.

Вооруженные силы Украины сегодня утром атаковали склад Ozon в Оренбурге.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях искренне порадовались успехам украинских защитников. Приводим некоторые из них:

«Только «хлопья» с крыши посыпались! Класс! Умнички, ВСУ! Так держать!»

«Ozon идет по пути «Вайлдберрис», а именно - уничтожение путем кремации».

«Драпатый и «Мадяр» обозначили свои цели - уничтожение России».

«Озоновая дыра появилась на карте».

«Народ Украины громит русских агрессоров и террористов».

«Второй раунд за Wildberries».

«Почему русские так искренне удивлены? Они что, не слушают прогнозы от «Мадяра»? Они вообще слышали о существовании этого украинского героя?»

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