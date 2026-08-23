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Названы 10 белорусских городов с самой дорогой землей

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  • 23.08.2026, 18:22
  • 11,146
Названы 10 белорусских городов с самой дорогой землей

Земля в Беларуси стала стоить иначе.

Данные обновили во второй декаде августа 2026-го, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу Беларуси.

Новая кадастровая стоимость земель была скорректирована по всей стране.

Самая дорогая земля, ожидаемо, в Минске – средняя цена здесь составляет 731,65 белорусских рублей за 1 м2. В самой дорогой оценочной зоне – 1618,44 за «квадрат».

В топ-10 также вошли такие города, как Гомель, Брест, Гродно, Солигорск, Витебск, Могилев, Заславль, Фаниполь и Дзержинск.

Лидер по средним показателям среди сельских населенных пунктов стал Минский район. Средняя цена здесь – 50,7 рублей за «квадрат». В самой дорогой зоне – 274,13 за 1 м2.

Со второго по десятое место в этом списке заняли следующие районы:

- Смолевичский

- Дзержинский

- Гомельский

- Витебский

- Брестский

- Логойский

- Пуховичский

- Воложинский

- Молодечненский.

Отметим, что кадастровая стоимость – это основа для расчета земельного налога, определения размера арендной платы за земельные участки (из госсобственности и предоставляемые в частную собственность), платы за право аренды участков, за выкупаемую у собственника землю при ее изъятии для госнужд, легализации земельных участков и др.

Для налогообложения новые данные будут применяться с 1 января 2027 года.

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