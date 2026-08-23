Кадыров почти перестал ходить и потерял влияние в Кремле 23.08.2026, 19:26

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Рамзан Кадыров

Чеченского правителя перестали звать в Москву.

Болезнь главы Чечни Рамзана Кадырова, судя по всему, прогрессирует. Он перестал покидать Грозный, редко появляется на публике и не будет участвовать в парламентских выборах осенью. Об этом пишет российское независимое издание «Можем объяснить».

Кадыров перестал выезжать из столицы Чечни. Те редкие случаи, когда он появляется на публике, только подпитывают слухи о его тяжёлом состоянии. Бессменный глава Чечни с трудом держится на ногах и вынужден опираться на приближённых и охранников.

В Москву, по данным издания, Кадырова перестали звать. Показательным стало то, что его не пригласили на съезд правящей партии «Единая Россия» в столице РФ.

«Кремлёвский диктатор стал называть чеченского просто „Рамзан“ — без отчества. Он уже не может напрямую позвонить даже Вайно и Кириенко. И оказался в зависимом положении от друга АП, своего бывшего врага, миллиардера Сулеймана Керимова», — пишет «Можем объяснить».

Судя по всему, Кадыров потерял статус «главы Кавказа». Он также начал раздавать наследство. В частности, передал свой самолёт Airbus A319 в пользование сыновьям Адаму и Эли. Данный борт активно летает в Москву и Саудовскую Аравию.

На федеральные выборы Кадыров впервые не идёт. Вместо него баллотируются его ближайшие лица. Очевидно, что своим преемником Кадыров видит самого младшего сына Адама. Глава Чечни игнорирует недовольство Кремля этой кандидатурой, продвигая 18-летнего отпрыска на пост главы республики. Некоторые влиятельные чеченские силовики начали вешать портреты Адама в своих кабинетах рядом с изображениями Кадырова-старшего и Путина.

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