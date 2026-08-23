Зеленский раскрыл подробности ссоры Федорова и Сырского 17 23.08.2026, 14:43

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Михаил Федоров (слева) и Александр Сырский

Бывшие министр обороны и глава Генштаба ВСУ не общались между собой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности конфликта бывшего министра обороны Михаила Федорова с тогдашним главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, по итогам которого оба были уволены, передает «Суспільне».

По словам Зеленского, одной из причин кадровых перестановок стал конфликт между Министерством обороны Украины и военным командованием. По плану Минобороны должно отвечать за обеспечение армии, тогда как проведение операций и управление войсками относятся к компетенции военных, пояснил он.

«Не может быть конфликта на таком уровне между руководителями. Есть та или иная операция на поле боя — ею занимаются прежде всего военные. Обеспечением занимается Министерство обороны Украины. Если кто-то заходит в сферу ответственности другого, это неизбежно приведет к конфликту. И конфликт произошел — и очень серьезный», — сказал Зеленский.

Как выяснилось, еще в начале работы Федорова в украинском Минобороны они отдельно договаривались о разграничении полномочий. Однако затем министр представил концепцию так называемого «министерства войны», при которой начальник Генштаба ВСУ фактически подчинялся бы министру обороны. Зеленский утверждает, что попросил отказаться от такой модели, но впоследствии Федоров пытался реализовать похожий подход другими способами. Сырский, в свою очередь, «начал отвечать своей бюрократией на другую бюрократию».

В итоге во время одной из встреч Федоров предложил «честно уволить обоих». На это Зеленский ответил, что кадровые решения будут приниматься последовательно, поскольку не считал возможным одновременно менять и министра обороны, и главнокомандующего во время войны.

В конце концов, по словам украинского лидера, Федоров и Сырский фактически перестали общаться напрямую и обсуждали вопросы только во время встреч в его кабинете. За две недели до кадрового решения Зеленский предложил им встретиться самостоятельно и урегулировать противоречия, однако этого не произошло.

При этом президент Украины подчеркнул, что положительно относится к Федорову, и отметил его результаты в сфере цифровизации. После решения сменить руководство Минобороны Зеленский, по его словам, четыре раза предлагал уволенному министру разные варианты дальнейшей работы.

«Я предложил ему четыре раза разные форматы дальнейшей работы в команде на наше государство. Обычно я не встречаюсь с людьми четыре раза, чтобы предложить им работу. <…> Михаил отказался от всех четырех предложений. Ну что же, это его выбор», — добавил он.

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