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Не только в Беларуси: циклон «Приска» оставил сотни тысяч людей без света

  • 23.08.2026, 15:10
  • 3,252
Не только в Беларуси: циклон «Приска» оставил сотни тысяч людей без света
Фото: Andriaus Rimkevičiaus/15min.lt

Непогода бушевала сразу в четырех странах.

Циклон «Приска» обрушился на Беларусь, Литву, Латвию и Польшу. По меньшей мере два человека погибли, ещё двое пострадали, а сотни тысяч жителей региона остались без электричества.

О последствиях стихии сообщают местные СМИ.

В Литве, в Аникщяйском районе, упавшее дерево стало причиной гибели мужчины, ещё одна женщина получила травмы. В Вильнюсе непогода повалила не менее 230 деревьев, а из-за повреждения электросетей света лишились около 250 тысяч потребителей.

В Латвии порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Электроснабжение оказалось нарушено примерно в 235 тысячах домохозяйств. В Елгаве погиб человек — в результате обрушения строительных конструкций, ещё один пострадавший зафиксирован в Айвиекстской волости, где на человека упало дерево. В Риге временно ограничивали движение поездов и общественного транспорта, а столичный аэропорт предупреждал пассажиров о возможных задержках и изменениях маршрутов отдельных рейсов.

В Польше без электроэнергии остались около 241,5 тысячи потребителей, наиболее серьёзная ситуация сложилась в районе Белостока. Из-за непогоды на отдельных участках Балтийского побережья также ввели временный запрет на купание.

Наиболее масштабные проблемы с электроснабжением зафиксированы в Беларуси. Стихия повредила около 1,9 тысячи трансформаторных подстанций, 179 линий электропередачи напряжением 10 кВ, 12 линий на 35 кВ и ещё семь — на 110 кВ. Без света также остались 31 ферма и 16 котельных.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Минской, Витебской и Гродненской областях. При этом масштаб отключений нарастал стремительно: если около 15:00 перебои фиксировались в 148 населённых пунктах, то спустя четыре часа их число выросло до 659.

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