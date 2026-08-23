Не только в Беларуси: циклон «Приска» оставил сотни тысяч людей без света 23.08.2026, 15:10

3,252

Фото: Andriaus Rimkevičiaus/15min.lt

Непогода бушевала сразу в четырех странах.

Циклон «Приска» обрушился на Беларусь, Литву, Латвию и Польшу. По меньшей мере два человека погибли, ещё двое пострадали, а сотни тысяч жителей региона остались без электричества.

О последствиях стихии сообщают местные СМИ.

В Литве, в Аникщяйском районе, упавшее дерево стало причиной гибели мужчины, ещё одна женщина получила травмы. В Вильнюсе непогода повалила не менее 230 деревьев, а из-за повреждения электросетей света лишились около 250 тысяч потребителей.

В Латвии порывы ветра местами превышали 30 метров в секунду. Электроснабжение оказалось нарушено примерно в 235 тысячах домохозяйств. В Елгаве погиб человек — в результате обрушения строительных конструкций, ещё один пострадавший зафиксирован в Айвиекстской волости, где на человека упало дерево. В Риге временно ограничивали движение поездов и общественного транспорта, а столичный аэропорт предупреждал пассажиров о возможных задержках и изменениях маршрутов отдельных рейсов.

В Польше без электроэнергии остались около 241,5 тысячи потребителей, наиболее серьёзная ситуация сложилась в районе Белостока. Из-за непогоды на отдельных участках Балтийского побережья также ввели временный запрет на купание.

Наиболее масштабные проблемы с электроснабжением зафиксированы в Беларуси. Стихия повредила около 1,9 тысячи трансформаторных подстанций, 179 линий электропередачи напряжением 10 кВ, 12 линий на 35 кВ и ещё семь — на 110 кВ. Без света также остались 31 ферма и 16 котельных.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в Минской, Витебской и Гродненской областях. При этом масштаб отключений нарастал стремительно: если около 15:00 перебои фиксировались в 148 населённых пунктах, то спустя четыре часа их число выросло до 659.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com