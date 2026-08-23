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Белорусский эксперт оценил грибной сезон

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  • 23.08.2026, 14:56
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Белорусский эксперт оценил грибной сезон

Такого не было последние 10 лет.

Лето подходит к концу, и грибной сезон-2026 уже можно предварительно оценить. Своим мнением со smartpress.by поделился известный белорусский грибник и блогер Александр Горбацевич.

— Этот грибной сезон, если не самый худший, то точно один из худших за последние лет 10, — подчеркивает Александр.

— Около 5 лет назад было очень сухое лето, и первые грибы пошли в начале августа, но в этом году благородных грибов толком не появилось до сих пор.

Я бывал в лесу практически каждый день с начала июня. За все это время было буквально пару «вспышек», когда на небольших участках леса можно было собрать одну-две корзинки грибов, если успеть найти их первым.

Собеседник добавляет: грибной неурожай начался еще весной, когда в лесах должны были вырасти сморчки — самые популярные грибы в мире.

— По аналитике бобруйского опытного грибника Марии Никитко, которая изучает реакцию сморчков на погоду уже 18 лет, после морозных снежных зим этих грибов всегда очень много, — объясняет Александр Горбацевич.

— В нынешнем году погодные условия были именно такими. Более того, несколько дней температура днем поднималась до +15 градусов, а ночью опускалась до +5: такой температурный режим поддерживают китайцы на своих сморчковых фермах. Исходя из этого всего, мы ожидали большой урожай сморчков, а по факту их практически не было. Это был худший сезон за 18 лет. Объяснения случившемуся нет ни у экспертов тихой охоты, ни у микологов.

Александр убежден: нынешний сезон показывает, что есть в природе какие-то переменные, которые люди пока не выявили.

— Про ситуацию со сморчками я спрашивал в НАН Беларуси, и ученые предположили, что для поиска ответа нужно анализировать не зиму и весну, а осень предыдущего года, ведь именно тогда грибы зарождаются, — говорит грибник.

Но впереди еще вся осень, возможно, она порадует белорусов обилием даров леса.

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