Foreign Affairs: Южной Корее следует стать ядерной державой 5 23.08.2026, 15:35

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Для сдерживания КНДР необходимо порядка 100 боезарядов.

Южная Корея должна рассмотреть возможность создания собственного ядерного арсенала, чтобы сдерживать Северную Корею и снизить зависимость от американских гарантий безопасности. К такому выводу пришли профессора Роберт Келли и Мин Хен Ким в статье для Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Главная проблема Сеула заключается в стремительном развитии ядерных и ракетных возможностей Пхеньяна. Северная Корея уже располагает межконтинентальными баллистическими ракетами, способными достигать территории США, и продолжает совершенствовать свой арсенал.

Это создает для Вашингтона сложную дилемму. В случае новой войны на Корейском полуострове Пхеньян может угрожать ядерными ударами по американским объектам и городам, пытаясь не допустить вмешательства США. «Подобная угроза способна заставить Вашингтон проявить осторожность», — считают авторы.

Особые опасения у Сеула вызывает президент США Дональд Трампа. «Его прежняя критика американских союзов и более прагматичный подход к международным обязательствам усиливают сомнения в надежности американского ядерного зонтика», — пишут авторы.

При этом идея собственного ядерного оружия уже вышла за пределы политической периферии Южной Кореи. Согласно приведенному в статье опросу, 71% южнокорейцев поддерживали ядерное вооружение страны.

Сеулу не потребуется огромный арсенал. Для сдерживания Пхеньяна, по их оценке, может быть достаточно примерно 100 боезарядов.

При этом ядерный статус Южной Кореи способен изменить отношения и с Вашингтоном. Сеул получит больше самостоятельности в вопросах безопасности, а США смогут снизить риски прямого втягивания в потенциальный ядерный конфликт.

Вашингтону стоит не блокировать такой выбор союзника, а позволить Южной Корее самостоятельно определить, каким образом она намерена защищать себя.

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