ВСУ уничтожили два российских истребителя 1 23.08.2026, 15:21

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«Мадяр» рассказал о ряде целей, пораженных украинскими дронами.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили 14 российских военных целей, среди которых два истребителя, ударно-разведывательный беспилотник, радиолокационные станции и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди.

По его словам, 11 из 14 целей были поражены в Ростовской области и Краснодарском крае РФ, ещё три — на временно оккупированной территории Крыма. В частности, в Витязево Краснодарского края украинские военные поразили истребители Су-33 и МиГ-29, а также ударно-разведывательный беспилотник «Орион».

Кроме того, под удары попали восемь российских радиолокационных станций. Речь идёт о двух РЛС «Небо-У», двух «Каста 2Е2», двух «Подлёт», а также станциях 36Д6М и «СТ-68». Часть из них была расположена на территории временно оккупированного Крыма.

Силы беспилотных систем также атаковали российские средства ПВО. В Пудовом Ростовской области был поражён ЗРК «Тор», в Ейске Краснодарского края — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». В Геленджике под удар попала позиция ЗРК С-400 «Триумф».

Напомним, ранее Силы беспилотных систем сообщали, что с начала июля в рамках операции «Крымский рубильник off» было поражено 267 объектов энергетической инфраструктуры оккупантов. Кроме того, в рамках операции «МоЛоЧКа» украинские беспилотники поразили 242 судна, из них 134 — в Азовском и 108 — в Чёрном морях.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди предупреждал, что Россия будет наращивать тактику массированного террора против гражданского населения Украины. В то же время Силы обороны, по его словам, продолжают «возвращать войну» на территорию РФ, нанося удары по объектам, обеспечивающим российскую военную машину.

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