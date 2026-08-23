закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Задержан налетчик, ограбивший ювелирный магазин в Минске

24
  • 23.08.2026, 15:56
  • 24,722
Задержан налетчик, ограбивший ювелирный магазин в Минске

Он пытался сбежать за границу.

В Минске в течение суток задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин на проспекте Независимости. После ограбления он предпринял попытку скрыться за границу вместе с похищенными украшениями. Об этом сообщили в МВД.

«Сотрудники уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Минска при силовой поддержке бойцов СПБТ „Алмаз“ МВД и ОМОНа задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на ювелирный магазин», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошёл 21 августа около 17:50 в ювелирном магазине по адресу проспект Независимости, 155. Злоумышленник в медицинской маске угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего забрал украшения и покинул помещение.

После срабатывания тревожной кнопки описание подозреваемого оперативно передали милицейским патрулям. В его поиске также была задействована городская система видеонаблюдения.

Подозреваемого установили и задержали менее чем за сутки — им оказался 34-летний житель Минска, который пытался покинуть страну вместе с похищенными ювелирными изделиями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершённый в целях завладения имуществом в крупном размере). Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Имущество, добытое преступным путём и обнаруженное при нём, изъято. В настоящее время с участием фигуранта проводятся следственные и иные процессуальные действия. Кроме того, по месту жительства минчанина обнаружен предмет, похожий на пистолет», — добавили в ведомстве.

Написать комментарий 24

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук