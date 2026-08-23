Задержан налетчик, ограбивший ювелирный магазин в Минске 24 23.08.2026, 15:56

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Он пытался сбежать за границу.

В Минске в течение суток задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин на проспекте Независимости. После ограбления он предпринял попытку скрыться за границу вместе с похищенными украшениями. Об этом сообщили в МВД.

«Сотрудники уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Минска при силовой поддержке бойцов СПБТ „Алмаз“ МВД и ОМОНа задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на ювелирный магазин», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошёл 21 августа около 17:50 в ювелирном магазине по адресу проспект Независимости, 155. Злоумышленник в медицинской маске угрожал сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего забрал украшения и покинул помещение.

После срабатывания тревожной кнопки описание подозреваемого оперативно передали милицейским патрулям. В его поиске также была задействована городская система видеонаблюдения.

Подозреваемого установили и задержали менее чем за сутки — им оказался 34-летний житель Минска, который пытался покинуть страну вместе с похищенными ювелирными изделиями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершённый в целях завладения имуществом в крупном размере). Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Имущество, добытое преступным путём и обнаруженное при нём, изъято. В настоящее время с участием фигуранта проводятся следственные и иные процессуальные действия. Кроме того, по месту жительства минчанина обнаружен предмет, похожий на пистолет», — добавили в ведомстве.

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