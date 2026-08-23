ВСУ поразили пусковую установку «Искандер» вблизи границы 23.08.2026, 11:48

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иллюстративное фото: Reuters

Киев разработал тактику «охоты» на точки запуска российских ракет.

Cилы обороны Украины поразили вблизи границы российскую пусковую установку «Искандер». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 августа, сообщает New Voice.

«Сегодня у нас ещё один успех. Из-за чувствительного характера операции мы не можем раскрыть много деталей, но факт остаётся фактом. Мы поразили пусковую установку „Искандер“ вблизи наших границ. Я благодарен нашим воинам, которые это осуществляют. Такова наша операция по охоте на их системы, расположенные неподалёку», — заявил президент Украины.

По его словам, на фоне нехватки средств противоракетной обороны Украина разработала тактику «охоты» на точки запуска российских ракет.

«То есть это один из путей в условиях дефицита противобаллистических ракет — существует и другая тактика, более сложная, которую мы разработали: охота на расположенные неподалёку точки, откуда ведётся запуск баллистических ракет. Это отдельная история, отдельная программа, отдельная операция. И сегодня нам это удалось. Наши Силы обороны — просто молодцы», — добавил глава государства.

Как сообщала BBC News Украина, Россия продолжает наращивать производство и применение против Украины баллистических ракет. Это происходит в то время, когда Киев столкнулся с острой нехваткой ракет для систем Patriot, которые могли бы исправить ситуацию.

В течение июля РФ запустила почти 200 баллистических ракет (учтены также зенитные ракеты С-400 и гиперзвуковые «Циркон»/«Оникс»), заявляет Минобороны Украины. Это рекорд с начала войны.

«Военные знают, что им нужно уничтожать вражеские пусковые установки, чтобы тем самым уменьшить количество ударов по украинской стратегической инфраструктуре. Они этим занимаются и будут это делать», — заявил президент Зеленский 5 августа.

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