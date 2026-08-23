закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили пусковую установку «Искандер» вблизи границы

  • 23.08.2026, 11:48
  • 4,058
ВСУ поразили пусковую установку «Искандер» вблизи границы
иллюстративное фото: Reuters

Киев разработал тактику «охоты» на точки запуска российских ракет.

Cилы обороны Украины поразили вблизи границы российскую пусковую установку «Искандер». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 августа, сообщает New Voice.

«Сегодня у нас ещё один успех. Из-за чувствительного характера операции мы не можем раскрыть много деталей, но факт остаётся фактом. Мы поразили пусковую установку „Искандер“ вблизи наших границ. Я благодарен нашим воинам, которые это осуществляют. Такова наша операция по охоте на их системы, расположенные неподалёку», — заявил президент Украины.

По его словам, на фоне нехватки средств противоракетной обороны Украина разработала тактику «охоты» на точки запуска российских ракет.

«То есть это один из путей в условиях дефицита противобаллистических ракет — существует и другая тактика, более сложная, которую мы разработали: охота на расположенные неподалёку точки, откуда ведётся запуск баллистических ракет. Это отдельная история, отдельная программа, отдельная операция. И сегодня нам это удалось. Наши Силы обороны — просто молодцы», — добавил глава государства.

Как сообщала BBC News Украина, Россия продолжает наращивать производство и применение против Украины баллистических ракет. Это происходит в то время, когда Киев столкнулся с острой нехваткой ракет для систем Patriot, которые могли бы исправить ситуацию.

В течение июля РФ запустила почти 200 баллистических ракет (учтены также зенитные ракеты С-400 и гиперзвуковые «Циркон»/«Оникс»), заявляет Минобороны Украины. Это рекорд с начала войны.

«Военные знают, что им нужно уничтожать вражеские пусковые установки, чтобы тем самым уменьшить количество ударов по украинской стратегической инфраструктуре. Они этим занимаются и будут это делать», — заявил президент Зеленский 5 августа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук