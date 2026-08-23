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«Кошелек» Лукашенко построил в Беловежской пуще странный храм

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  • 23.08.2026, 11:34
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«Кошелек» Лукашенко построил в Беловежской пуще странный храм

Никакой приход по этому адресу официально не зарегистрирован.

В Беловежской пуще построили здание, которое застройщик называет храмом, а рядом с ним — ресторан. При этом никакой приход по этому адресу официально не зарегистрирован. Местные жители называют объект «церковью Зайцева» — в честь провластного бизнесмена, «кошелька» Лукашенко Александра Зайцева, пишет «Хрысціянская візія».

Объект расположен в небольшой деревне Кивачина в Беловежской пуще, недалеко от границы с Польшей, по адресу Кивачина, 23а. На одном земельном участке находятся сразу два здания.

Как выяснила «Хрысціянская візія» с помощью «Киберпартизан», участок предназначен для размещения «объектов культурно-просветительского и зрелищного назначения» и принадлежит ОАО «Пружанский молочный комбинат».

Строительство началось в 2024 году и завершилось в августе 2025-го. Однако спустя год в открытых источниках по этому адресу по-прежнему нет сведений ни о культурном объекте, ни о зарегистрированном религиозном учреждении.

В соцсетях удалось найти фотографии и видео со стройки. На них видно, что архитектура здания предусматривает установку креста. Застройщик — строительная компания из Минска — в описаниях называл объект «храмом», «религиозным учреждением», «пространством для молитвы», «местом с глубоким смыслом» и «уникальной церковью».

Отмечается, что проект достаточно дорогой и нетипичный для белорусской действительности. В отделке использовано натуральное дерево, кровля выполнена из деревянной черепицы формата «зуб дракона», а стены — из двойного слоя дранки из лиственницы.

На одном из видео застройщик также показал второе здание, расположенное рядом, и сообщил, что оно предназначено под ресторан.

При этом «Хрысціянская візія» не обнаружила зарегистрированного прихода по адресу Кивачина, 23а — ни православного, ни католического, ни какой-либо другой конфессии. По данным издания, здание до сих пор огорожено строительным забором, а крест на нём так и не появился.

Местные жители называют объект «церковью» или «часовней Зайцева», подразумевая приближённого к белорусским властям бизнесмена Александра Зайцева. Он родом из Пружанского района и ранее вкладывал средства в благоустройство местных католических храмов и отдельные проекты епархии.

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