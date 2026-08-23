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В Польше включили сирены тревоги

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  • 23.08.2026, 11:11
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В Польше включили сирены тревоги

Сирены сработали в Люблинском воеводстве.

В Люблинском воеводстве Польши утром 23 августа из-за технического сбоя во время планового тестирования системы оповещения неожиданно сработали сирены. Об этом сообщает RMF24.

В воскресенье утром в регионе проводилось так называемое «тихое тестирование» системы оповещения, при котором сирены должны были проверяться без звукового сигнала. Однако в ряде районов система активировалась в полную силу.

Как отмечается, внезапный звук сирен встревожил жителей Замостья, Белгорая и прилегающих населённых пунктов.

Сигнал был слышен примерно до 07:00. В случае реальной воздушной тревоги трёхминутный непрерывный сигнал означал бы объявление или отмену соответствующего предупреждения — в зависимости от его характера.

Местный кризисный центр поспешил успокоить жителей, заверив, что поводов для беспокойства нет. Власти региона объяснили произошедшее технической ошибкой, возникшей в процессе проверки системы оповещения.

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