В Польше включили сирены тревоги

В Польше включили сирены тревоги1
- 23.08.2026, 11:11
- 2,368
Сирены сработали в Люблинском воеводстве.
В Люблинском воеводстве Польши утром 23 августа из-за технического сбоя во время планового тестирования системы оповещения неожиданно сработали сирены. Об этом сообщает RMF24.
В воскресенье утром в регионе проводилось так называемое «тихое тестирование» системы оповещения, при котором сирены должны были проверяться без звукового сигнала. Однако в ряде районов система активировалась в полную силу.
Как отмечается, внезапный звук сирен встревожил жителей Замостья, Белгорая и прилегающих населённых пунктов.
Сигнал был слышен примерно до 07:00. В случае реальной воздушной тревоги трёхминутный непрерывный сигнал означал бы объявление или отмену соответствующего предупреждения — в зависимости от его характера.
Местный кризисный центр поспешил успокоить жителей, заверив, что поводов для беспокойства нет. Власти региона объяснили произошедшее технической ошибкой, возникшей в процессе проверки системы оповещения.