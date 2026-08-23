В Украине готовят «радикальные изменения», которые затронут призывной возраст 16 23.08.2026, 10:51

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Мобилизация будет происходить по-новому.

Украинские власти готовят «радикальные» изменения в процессе мобилизации, которые, в частности, коснутся призывного возраста. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире программы «Говорит Большой Львов», заметил New Voice.

По его словам, государство ищет новые способы привлечения людей в армию, поскольку нынешние финансовые надбавки не способствуют увеличению числа контрактников.

«Что касается мотивации: мы видим, что ввели определенные денежные надбавки для контрактников, но от этого она не растет. Она либо снижается, либо остается на прежнем уровне. Поэтому я знаю, что сейчас будут внедряться некоторые радикальные меры. Уже ведутся разговоры, и, насколько мне известно, вносятся изменения, касающиеся призывного возраста. Не буду вдаваться в подробности — думаю, об этом позже объявят: и насчет призывного возраста, и насчет самой мобилизации. Но я знаю, что процесс идет», — рассказал Костенко.

В то же время он отказался уточнить, идет ли речь о снижении или о повышении возрастного порога. Костенко лишь отметил, что об этом впоследствии должны официально сообщить Министерство обороны или Генеральный штаб Украины.

Политик также заявил, что власти не намерены отказываться от принудительной мобилизации. Он отметил, что полный переход на добровольный формат призыва в настоящее время не планируется. Кроме того, Костенко опроверг слухи о возможной отмене отсрочки для родителей троих и более детей. По его словам, соответствующих законодательных инициатив «не существует и в ближайшее время не предвидится». Также нардеп подчеркнул, что никаких изменений в отношении мобилизации женщин не будет, и их служба в армии останется исключительно добровольной.

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