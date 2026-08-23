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Гонки на скорости 320 км/ч пройдут у Белого дома

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  • 23.08.2026, 11:14
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Гонки на скорости 320 км/ч пройдут у Белого дома
Фото: AP/Alex Brandon

Трамп даст старт соревнованиям на президентском лимузине.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в воскресенье примут участие в открытии гонки «IndyCar Freedom 250 Grand Prix», которая пройдет прямо по улицам Вашингтона. Трамп даст старт гонке на президентском лимузине, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Гоночная трасса пройдет через центр американской столицы, в том числе по Пенсильвания-авеню неподалеку от Белого дома. Болиды IndyCar будут разгоняться почти до 320 км/ч и проноситься мимо главных достопримечательностей города.

«Эти прекрасные машины заставят свободу звучать на полную мощь. Это будет свобода, ревущая как никогда прежде», — заявил Трамп, рекламируя мероприятие.

Гонка стала частью масштабной программы празднования 250-летия США. В этом году администрация Трампа уже организовала праздничный салют, пролеты военной авиации, бой UFC на территории Белого дома и другие зрелищные мероприятия.

Перед заездами зрителей также ждет авиашоу с участием военных самолетов. Организаторы рассчитывают превратить гонку в масштабное спортивное представление с американской символикой.

Проведение соревнований потребовало серьезной подготовки городской инфраструктуры. На улицах Вашингтона сварили более 200 крышек канализационных люков, чтобы мощные болиды не смогли поднять их с дороги на высокой скорости.

Организацию гонки активно поддержал давний знакомый Трампа Роджер Пенске — владелец серии IndyCar. Основную часть расходов на строительство трассы и модернизацию улиц взяла на себя его компания.

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