Сильный ветер оставил без света около 100 населенных пунктов в Витебской области 23.08.2026, 12:04

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Стихия особенно бушевала в трех районах.

Около 100 населённых пунктов Витебской области утром 23 августа оставались полностью или частично без электричества из-за сильного ветра. Наибольшее число отключений зафиксировано в Верхнедвинском, Полоцком и Браславском районах, сообщили в РУП «Витебскэнерго».

По состоянию на 09:30 аварийно-восстановительные работы велись на 23 линиях электропередачи напряжением 10 кВ. Параллельно энергетики отрабатывали более 200 заявок от потребителей по сети 0,4 кВ.

Сотрудники энергосистемы работают в усиленном режиме с 22 августа, включая ночное время: убирают с линий электропередачи упавшие деревья и ветки, восстанавливают повреждённые участки распределительных сетей и устраняют обрывы проводов.

Как отмечается, наибольшая нагрузка сейчас приходится на филиалы «Полоцкие электрические сети» и «Глубокские электрические сети» — им в помощь направили дополнительные бригады из Витебска и Орши.

Напомним, что в Витебской области 23 августа сохраняется оранжевый уровень опасности. Белгидромет предупреждал, что ночью в отдельных районах региона порывы ветра могут достигать 21–24 м/с, а днём в Витебске ожидаются порывы до 15–20 м/с.

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