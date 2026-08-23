Семь партий и ни одного независимого кандидата: Казахстан выбирает Курултай 2 23.08.2026, 12:28

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Фото: Reuters

Выборы проходят по новой конституции.

В Казахстане 23 августа проходят первые выборы Курултая — нового однопалатного парламента, созданного после масштабной конституционной реформы. Она изменила устройство власти и одновременно открыла Касым-Жомарту Токаеву путь к ещё одному президентскому сроку, сообщает BBC.

145 мест нового парламента распределят между партийными списками: независимые кандидаты участвовать не могут, а все семь допущенных партий поддерживают политику Токаева.

Две палаты вместо одной

Более 12,5 миллиона избирателей зарегистрированы, чтобы принять участие в выборах Курултая — нового парламента, который будет работать последующие пять лет, в том числе во время следующих президентских выборов.

Большинство участков внутри страны открылись в 7:00 по местному времени, голосование продолжится до 20:00, но первые результаты появятся только после полуночи — в стране запрещено публиковать результаты экзитполов раньше этого времени.

В отличие от прежнего парламента, состоявшего из Сената и Мажилиса, в новом будет всего одна палата из 145 депутатов.

На этих выборах вся страна представляет собой единый избирательный округ, а избиратели голосуют не за конкретных кандидатов, а за партийные списки.

Сторонники этой системы говорят, что она усилит роль партий и позволит сформировать устойчивые фракции. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) напоминает, что международные стандарты предполагают возможность баллотироваться и независимо от партий, а большинство собеседников миссии, не представлявших политические объединения, сочли отмену самовыдвижения ограничением политического участия.

Это особенно чувствительный вопрос для Казахстана, где оппозиционные движения годами пытаются зарегистрироваться как партии, но ни одной не удалось получить официальный статус и принять участие в выборах. Нынешняя система не оставляет оппозиционным политикам даже теоретического пути на общенациональные выборы.

Meiramgul Kussainova/Anadolu via Getty Images

В выборах участвуют семь допущенных до них партий: «Адилет», Общенациональная социал-демократическая партия, Казахстанская партия зелёных «Байтак», Народная партия Казахстана, «Ауыл», «Ак жол» и Respublica — все они поддерживают политику нынешнего президента. В бюллетенях есть и строка «против всех».

Для попадания в парламент партии нужно набрать не менее 5% голосов. После выборов руководство каждой партии, получившей места в Курултае, определит, кому из включённых в её список кандидатов достанутся депутатские мандаты.

Закон требует, чтобы женщины, кандидаты младше 35 лет и люди с инвалидностью в совокупности составили не менее 30% депутатов от каждой партии.

Самый большой список — 186 кандидатов — выставила новая партия «Адилет». Её учредили в мае, зарегистрировали в начале июня, а уже 12 июня к ней решила присоединиться на тот момент самая влиятельная в стране «Аманат».

«Аманат» — наследница созданной Нурсултаном Назарбаевым партии «Отан», позднее переименованной в «Нур Отан», — почти три десятилетия была партией власти. Даже после очередной смены названия она сохраняла прочную ассоциацию с первым президентом.

Смысл объединения с недавно созданным «Адилетом» прямо объяснил депутат Ерлан Саиров: «Главная задача — полностью избавиться от политического груза Назарбаева».

Хотя Токаев пришёл к власти в 2019 году как преемник Назарбаева, и первые годы после передачи президентского поста независимые эксперты называли периодом двоевластия, ситуация резко изменилась в январе 2022 года — тогда из-за резкого роста цен на сжиженный газ на западе Казахстана начались протесты, которые быстро распространились по стране и переросли в выступления против социального неравенства, коррупции и сохранявшегося влияния семьи бывшего президента.

В Алматы поначалу мирные выступления переросли в погромы, и Токаев объявил происходящее попыткой государственного переворота, приказав силовикам стрелять на поражение. По официальным данным, в те январские дни погибли 238 человек, хотя до сих пор точная последовательность событий и роль разных сил, участвовавших в беспорядках, окончательно не установлены.

В разгар кризиса Токаев сменил Назарбаева во главе Совета безопасности, а в конце января — во главе правящей партии. Родственники и соратники бывшего президента стали терять государственные должности и влияние.

Vyacheslav Prokofyev/TASS

Новая конституция даёт Токаеву возможность остаться президентом по меньшей мере до 2036 года.

Токаев пообещал тогда отказаться от «суперпрезидентской» модели, усилить роль парламента в стране и сделать политическую систему более конкурентной. Однако независимые аналитики в разговорах с Би-би-си отмечают, что фактически мало что изменилось.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев говорит: «Токаев — заложник этой системы, он пытается её пролонгировать, он пытается сохранить её основные столпы. Потому что у Назарбаева, например, было четыре таких столпа, на которые он опирался, — это семья, это силовики, это олигархи и номенклатура. По сути, сейчас те же самые ножки и остались».

В новой партии «Адилет», возглавляемой Айбеком Дадебаем, до мая руководившим администрацией президента, прямо говорят, что станут политической опорой курса Токаева. Многие представители партии принимали участие в разработке новой конституции.

Новая конституция

Курултай — это результат конституционной реформы, начатой Токаевым осенью 2025 года. Первоначально речь шла только о поправках в основной закон, но за несколько месяцев проект разросся до полной замены конституции 1995 года. Новая конституция была принята на референдуме в марте 2026 года и вступила в силу 1 июля.

Власти представляли переход к однопалатному парламенту как способ сделать законодательную работу быстрее и усилить роль партий. Курултай будет принимать законы, утверждать бюджет, может выразить недоверие правительству и даёт согласие на назначение премьер-министра, вице-президента, судей Конституционного суда и членов нескольких государственных органов.

Одновременно конституция сохраняет за главой государства широкие полномочия. Например, кандидатуру председателя Курултая выдвигает президент. Он же может распустить парламент, если депутаты повторно откажутся избрать предложенного председателя или согласовать некоторые президентские назначения.

Первая сессия должна быть созвана не позднее чем через 30 дней после публикации итогов выборов. В течение двух месяцев после открытия первой сессии Токаев должен с согласия Курултая назначить вице-президента. Этот упразднённый в 1996 году пост теперь возвращается: в случае досрочного ухода или смерти президента именно вице-президент первым принимает на себя его полномочия до проведения выборов. Эксперты полагают, что для Токаева это отличная возможность заранее назвать имя преемника и избежать внутриэлитной борьбы за власть.

Meiramgul Kussainova/Anadolu via Getty Images

«Для Казахстана конец эпохи Назарбаева обернулся катастрофой. Должность вице-президента нужна именно для того, чтобы предотвратить повторение подобных проблем и защитить режим во время будущего транзита, — говорит Лука Анчески, профессор евразийских исследований Университета Глазго и специалист по авторитарным режимам и политике Центральной Азии. — Президент выдвинет кандидата, Курултай его утвердит, и этот человек станет следующим в очереди. Мы пока только не знаем, идёт ли речь о 2029-м или 2036-м годе».

Благодаря новой конституции Токаев получил возможность ещё раз избраться на пост президента в 2029 году.

Нынешние выборы проходят в обстановке ограничений свободы слова, говорится в промежуточном отчёте БДИПЧ ОБСЕ: казахстанский медиарынок находится под доминирующим влиянием государства. Среди давних проблем БДИПЧ называет государственное влияние на редакционную политику, аресты и давление на независимых журналистов и их семьи, судебные иски против СМИ, удаление материалов из интернета и задержки с аккредитацией.

14 августа Комитет защиты журналистов и ещё восемь местных и международных правозащитных организаций заявили, что перед выборами давление на прессу значительно усилилось и достигло беспрецедентного уровня.

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