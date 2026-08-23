Ученые обнаружили древнее насекомое с уникальной защитной системой

Ученые обнаружили древнее насекомое с уникальной защитной системой4
- 23.08.2026, 12:39
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Эволюционная аномалия.
Палеонтологи нашли в куске бирманского янтаря возрастом 100 миллионов лет ископаемого жука со специфическим анатомическим органом, который не встречается ни у одного живого или вымершего существа на Земле. Неизвестная ранее раздвоенная трубка на спине насекомого служила приспособлением для распыления едкого защитного секрета. Об этом сообщает «Хайтек».
Находку сделали на территории Мьянмы, где международная группа исследователей изучала окаменелости мелового периода. Обнаруженный самец относится к новому, ранее неизвестному науке семейству жесткокрылых, которое получило официальное наименование Mysteriomorphidae. Главной отличительной чертой крошечного существа длиной менее одного миллиметра стало странное Y-образное образование на верхней части груди.
Палеонтологи изучили структуру окаменелости с помощью метода компьютерной микротомографии высокого разрешения. Анализ трехмерной модели показал, что загадочный вырост соединяется со специальным внутренним резервуаром, расположенным внутри тела жука. Ученые считают эту систему аналогом химического оружия, которое позволяло насекомому выбрасывать токсичные вещества или липкую жидкость прямо в морду нападающим хищникам.
Уникальный защитный механизм исчез в ходе эволюции и не сохранился ни у одного из сотен тысяч современных видов жуков. Исследователи планируют продолжить поиски других экземпляров древнего семейства Mysteriomorphidae в азиатских коллекциях янтаря. Ученые надеются найти хорошо сохранившуюся самку этого вида, чтобы выяснить, обладали ли женские особи аналогичным типом оборонительного вооружения.