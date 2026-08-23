Трамп поддержал идею использования Starlink для ударов по РФ 18 23.08.2026, 13:11

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Зеленский говорит, что теперь свое разрешение должен дать Маск.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров о возможности использования спутниковой системы связи Starlink для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами, передаёт корреспондент unian.net.

По словам Зеленского, в первой половине этого года Минобороны Украины предложило ему найти возможность договориться с президентом США Дональдом Трампом об использовании Starlink в этих целях. При этом в оборонном ведомстве заявляли, что соответствующая договорённость с главой SpaceX Илоном Маском уже достигнута. Однако, как выяснилось уже во время переговоров Зеленского с Трампом, Маск на самом деле такого разрешения Украине не давал.

«У меня была вторая встреча с президентом США. Он сказал, что я его якобы обманул, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России. Я вернулся в наше Министерство обороны, и там сказали, что, возможно, так и было… Насколько нам известно, Илон Маск считал, что это может стать серьёзной эскалацией против РФ со стороны Украины — так мне объяснили. Он говорил, что выступает за прекращение войны, а не за её продолжение. Так и мы за прекращение войны, а не за её продолжение, но для этого нужны соответствующие инструменты», — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украина продолжает диалог с Трампом по этому вопросу, однако пока сложно спрогнозировать, получит ли Киев соответствующее разрешение от Вашингтона.

«Я сделал то, о чём меня попросили. Сделал это в ходе двух встреч. Также в Версале это сделал для меня президент Макрон с президентом Трампом. У них была большая встреча. Эмманюэль сделал всё, чтобы объяснить наш замысел и то, как это может приблизить окончание войны, и президент Трамп сказал: „Хорошо, я буду поддерживать идею со Starlink“. Мы это очень ценим. И Алекс Стубб также помог. Мы все работали над тем, чтобы президент Трамп дал добро, и я благодарен, что он действительно рассмотрел эту перспективу и увидел позитивную возможность приблизить окончание войны», — добавил Зеленский.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Украина добивается от Илона Маска разрешения на использование дронов, оснащённых системой Starlink, для ударов по пусковым установкам баллистических ракет на расстоянии до 200 км вглубь территории России.

При этом издание отмечало, что Маск разрешает Украине использовать Starlink для защиты собственной территории, однако не даёт согласия на применение системы для ударов по территории России.

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