Белоруска была агентом российского ГРУ и работала в Чехии под видом журналистки 16 23.08.2026, 10:40

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Наталья (Шевко) Судленкова

Она распространяла Z-пропаганду.

Пражский городской суд подтвердил, что Наталья (Шевко) Судленкова, много лет работавшая в Чехии журналисткой, являлась агентом российской военной разведки ГРУ и распространяла российскую пропаганду. Суд отклонил её жалобу на решение правительства Чехии внести её в санкционный список, сообщает портал czechia-online.cz.

Наталья Судленкова — белорусская журналистка, ранее получившая убежище в Чехии. В апреле 2025 года правительство Чехии внесло её в национальный санкционный список, после чего она была обязана покинуть страну.

Решение суда основано, в частности, на секретной информации. Согласно материалам дела, Судленкова получала задания и вознаграждение от сотрудника российской военной разведки ГРУ.

Кроме того, ей платил сотрудник USM Holding — компании, основателем которой является находящийся под санкциями российский олигарх Алишер Усманов.

Согласно выводам чешских спецслужб, деятельность Судленковой в стране носила долгосрочный характер. Она сознательно и в тайне работала в интересах структур, связанных с Россией.

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