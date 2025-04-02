Чехия обвинила белоруску Наталью Шевко-Судленкову в работе на разведку РФ 7 2.04.2025, 20:51

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Наталья Судленкова

Ее выдворят из страны.

В Чехии бывшую белорусскую журналистку Наталью Судленкову (Шевко) внесли в национальный санкционный список. Об этом сообщила Служба информационной безопасности Чехии (BIS), заметило «Радыё Свабода». Ранее Судленкова получила в Чехии убежище, но теперь она должна покинуть страну в течение 30 дней.

Чешское правительство добавило белорусскую журналистку Наталью Судленкову и сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Алексея Шаврова в национальный санкционный список.

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, которого цитирует Seznam Zpravy, Судленкова является ключевым сотрудником российской военной разведки и в течение многих лет тайно и сознательно работала на несколько российских организаций в Чешской Республике.

Премьер-министр Петр Фиала заявил, что, по выводам BIS, Судленкова выполняла операции ГРУ в Чехии по заданиям, поступавшим напрямую из Москвы, а руководил ею Шавров.

«Обе эти личности представляют риск и даже угрозу безопасности нашей страны», — приводит слова Фиалы Seznam Zpravy.

Согласно данным чешской спецслужбы, помимо ГРУ, Судленкова сотрудничала с российской корпорацией «Росатом», Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, имела отношение к общественной организации «Бессмертный полк».

«Ее деятельность финансировалась напрямую из России. За последние годы ей заплатили десятки тысяч евро в криптовалюте», — цитирует Липавского Seznam Zpravy.

Кроме этого, как сообщается, Судленкова по поручению ГРУ организовала публикацию нескольких статей в чешских СМИ и осуществляла деятельность в пользу российского олигарха Алишера Усманова, который находится под санкциями, что также стало причиной включения ее в список.

В декабре 1999 года Наталья Судленкова получила убежище в Чешской Республике, но, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана, теперь ей придется покинуть страну в течение 30 дней.

По информации Respekt, Шавров сейчас находится в Российской Федерации.

В Чехии Судленкова работала главным редактором «Пражского телеграфа» — русскоязычного еженедельника, который издавался в Праге. В прошлом она также сотрудничала с белорусской службой «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и с журналами Týden и Lidové noviny.

Политическое убежище Наталья Судленкова получила из-за преследования в Беларуси, где баллотировалась в «парламент» от Объединенной гражданской партии, а также обвинялась в финансовых преступлениях. В одном из интервью чешскому телевидению в 2011 году Судленкова говорила, что у нее якобы «были некоторые проблемы» с Лукашенко и людьми из его команды.

В середине 1990-х Судленкова (Шевко) являлась основательницей компании «Фико».

В 2001 году ее задержали на чешско-немецкой границе на основании международного уголовного ордера, выданного правительством Беларуси. Но чешский суд отклонил запрос Минска, посчитав обвинения против Судленковой необоснованными.

Включение в национальный санкционный список означает, что соответствующим лицам запрещены въезд и пребывание в Чешской Республике, а также любые финансовые операции через чешские организации, либо замораживаются любые активы в стране.

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