Двойная ошибка Трампа 2 23.08.2026, 12:06

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Надежность американских гарантий снова оказалась под вопросом.

Администрация президента США Дональда Трампа одновременно столкнулась с серьезными проблемами на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. Решения Вашингтона уже ставят под вопрос надежность американских гарантий безопасности для союзников, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из наиболее заметных эпизодов стало неожиданное сокращение совместных военных учений США и Южной Кореи. Маневры, начавшиеся в Южной Корее, по распоряжению Трампа сократили вдвое. При этом Сеул заранее об этом не предупредили.

«Ни наше правительство, ни американские официальные лица заранее не знали о том, что объявил президент Трамп», — заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

Ситуация усугубилась после того, как Северная Корея назвала решение Вашингтона неэффективным жестом и запустила около десяти баллистических ракет малой дальности.

Одновременно США перебросили авианосец USS George Washington из Восточной Азии на Ближний Восток. Это решение стало следствием затянувшейся операции против Ирана. Другой американский авианосец, USS Abraham Lincoln, провел без захода в порт почти 270 дней, что серьезно сказалось на экипаже и запасах корабля.

Американские силы в регионе также понесли потери из-за ударов Ирана. Иранские ракеты и беспилотники поражали военные базы, уничтожали дорогостоящие системы радиолокации и обходили американские средства противоракетной обороны.

Последствия выходят далеко за пределы Ближнего Востока. Расход боеприпасов и ослабление военной готовности США могут снизить способность Вашингтона сдерживать Китай в Азии.

«Вашингтон внезапно перешел от неспособности сократить обязательства в одном регионе ради усиления позиций в другом к своего рода неуправляемому кризису сразу в обоих», — считают авторы.

В итоге союзники США получают повод сомневаться в надежности американских гарантий, а конкуренты Вашингтона — дополнительные возможности для усиления своих позиций.

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