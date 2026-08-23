Зеленский заинтриговал заявлением об еще одной секретной операции ВСУ 5 23.08.2026, 12:43

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иллюстративное фото

Скоро станут известны ее результаты.

Силы обороны проводят операцию на одном из участков фронта, результаты которой станут известны до конца августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет New Voice.

Президент также отметил, что в 2026 году существует вероятность того, что Украина выйдет на равное соотношение временно оккупированных и освобождённых украинских территорий.

«Кроме того, сейчас мы проводим ещё одну операцию в другом районе фронта. Результат будет до конца августа. Считаем, что в 2026 году выйдем на равное количество временно оккупированного россиянами и освобождённого нами количества километров украинской территории», — заявил он.

Зеленский добавил, что Силы обороны продолжают деоккупацию территорий, и эта тенденция должна сохраняться.

«В настоящее время — 990 квадратных километров оккупированы с начала года, и 820 квадратных километров — мы восстановили контроль. Но до конца 2026 выходим на паритетное количество километров. То есть наши Силы обороны отвоёвывают украинские земли — это очень важно, и этот баланс для нас весом и политически, и в дипломатии», — отметил Зеленский.

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны с 29 января по август этого года освободили территорию площадью 745 км², вернув под контроль Украины 26 сёл Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

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