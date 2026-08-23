На острове в Балтийском море нашли письмо от белоруса из 1970-х 3 23.08.2026, 12:57

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иллюстративное фото

Журналисты нашли его отправителя.

Соцсеть Threads давно уже стала рабочим инструментом для поиска людей, с которыми давно оборвались связи, но в этот раз алгоритмы подкинули совсем уж киношную историю. На острове Насыпной в Калининградском заливе отдыхающие нашли старую бутылку с посланием аж из 1970-х годов. Отправителем оказался белорус, уроженец Бобруйска.

Фотографиями бутылки и письма поделились читатели новостного канала «Минск. Главное!».

Лист бумаги со временем частично намок, но основной текст прочитать можно. Автор по имени Василий Платонов представляется сержантом срочной службы. Молодой человек передает привет потомкам, сетует на армейские будни и размышляет о том, что не может даже представить, «каким будет сержант в 2000 году, каким будет его внутренний мир».

В конце Василий просит ответить ему, «если он будет жив», и оставляет свой домашний адрес. Жилой дом с этими данными действительно до сих пор существует в Бобруйске.

Находка взбудоражила соцсети: меньше чем за сутки ветка, в которой все ждали новых вестей от Василия полвека спустя, набрала почти 300 тысяч просмотров. В ней успели отметиться и соседи по дому, и дети знакомых по даче бобруйчанина, однако никто подробностей о судьбе мужчины не сообщил.

Как удалось выяснить журналисту onliner.by, тот самый Василий Платонов — отец известного белорусского игрока в настольный теннис Павла Платонова. Мы связались со спортсменом, и он подтвердил, что в курсе истории с папиной «капсулой времени». Мужчина действительно оставил письмо в бутылке во время службы в Балтийском флоте СССР в 1977 году.

После дембеля он вернулся в родной Бобруйск, где и живет до сих пор. Увы, уговорить Василия Петровича пообщаться лично и рассказать обстоятельства отправки своего послания нам не удалось даже с нескольких попыток.

— Он просто очень скромный. И говорит, что пока сам не понимает, как относиться к происходящему. Но приветы «от потомков» обязательно передам, — смеется Павел.

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