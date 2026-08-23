Роковая красота Европы 2 23.08.2026, 13:35

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Фото: Hilary Swift/Bloomberg via Getty Images

Менее соблазнительный континент не привлекал бы столько врагов.

Европа оказалась в парадоксальном положении, ее образ жизни и политическая модель настолько привлекательны, что одновременно становятся источником внешнего давления и враждебности. Континент остается одним из самых желанных регионов для жизни, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Копенгаген, Лиссабон и другие европейские города по-прежнему трудно превзойти по качеству городской среды, архитектуре, культуре и образу жизни. Именно эта привлекательность, однако, имеет обратную сторону.

«Враждебность к Европе так часто связана с сильным притяжением к ней», — пишет издание.

Особенно заметно это в отношениях с США. Представители администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали Европу за миграционную политику и либеральные ценности. При этом сама критика содержит своеобразное признание силы европейской модели. Госсекретарь США Марко Рубио называл Соединенные Штаты «ребенком Европы».

Для европейских стран складывается непростая ситуация: континент не обладает влиянием сверхдержавы, но при этом постоянно находится под пристальным вниманием Вашингтона.

Еще серьезнее выглядит давление со стороны России. Москва на протяжении веков воспринимала Европу одновременно как пример для подражания и потенциальную угрозу. Демократическая модель и высокий уровень жизни европейских стран могут беспокоить Кремль именно своей привлекательностью для соседних государств.

До начала войны представители российской элиты активно пользовались возможностями, которые предоставляли Лондон, юг Франции и другие европейские регионы. При этом российская пропаганда изображает Европу как источник угрозы.

«Что за удовольствие и какой риск — жить на континенте такой провокационной красоты», — заключает Financial Times.

Получается парадокс, чем привлекательнее Европа, тем больше внимания она привлекает — и тем сильнее раздражает тех, кто видит в ее ценностях угрозу собственному влиянию.

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