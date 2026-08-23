Коул понимает, что Лукашенко будет молчать 7 Александр Класковский

23.08.2026, 13:56

8,158

Почему спецпредставитель Трампа откровенно подтрунивает над правителем.

Джон Коул рассчитывает, что в «самое ближайшее время» будет освобождена крупная партия белорусских политзаключённых. Об этом спецпосланник Дональда Трампа заявил в интервью The New York Times. Коул явно подтрунивает над Александром Лукашенко и упрощает сюжет переговоров с ним, сводя суть к грубым шуткам и совместной выпивке.

Как пишет издание, спецпосланник «начал выстраивать отношения с Лукашенко с помощью непристойных анекдотов, рюмок водки и советов по снижению веса. Их взаимопонимание открыло путь к освобождению Беларусью 500 политических заключённых и помилованию ещё нескольких сотен».

Опять про водку и грубые шутки

Здесь идёт явная игра на стереотипных представлениях большинства американцев о России, от которой Беларусь в их восприятии вряд ли сильно отличается. В этом описании не хватает разве что медведей и балалайки.

Коул снова рассказал, как ловко он подстроился под Лукашенко, поносившего европейцев. «Он вовсю ругал их, и тогда я сказал: „Они кучка трусов“», — сообщил американский дипломат в интервью, уточнив, что на самом деле использовал более грубое слово.

Также не в первый раз прозвучал рассказ Коула о том, что он, выпив с белорусским автократом две рюмки водки, содержимое остальных стал выливать на пол, чтобы сохранить трезвость во время переговоров.

Из такого повествования заокеанский читатель может сделать вывод, что правителя этой далёкой страны можно купить примитивными методами, как вождя первобытного племени. Хлопнул-де огненной воды — и размяк.

Почему Коул описывает процесс в таком духе? Во-первых, он, вероятно, хочет козырнуть умением найти ключик к душе малоизвестного за океаном диктатора. Во-вторых, похоже, не отказывает себе в удовольствии слегка поиздеваться над столь специфичным партнёром по диалогу, изобразить его в карикатурном виде.

При этом спецпосланник понимает, что Лукашенко в ответ не может себе позволить публичной издёвки, потому что для него этот диалог важнее, чем для Вашингтона.

Но дело, надо думать, не только в том, что Коулу хочется покрасоваться или поиронизировать. Этот многоопытный юрист наверняка достаточно хитёр, чтобы не выдавать настоящее закулисье переговоров.

Диктатор не так прост

А это закулисье наверняка сложнее, чем «Джон, ты меня уважаешь?». Лукашенко не такой простак, которого можно покорить грубым юмором, объегорить по пьяной лавочке.

Неслучайно визит Коула, предполагавшийся в мае, пока так и не состоялся. Как говорят знающие люди, за помилование новой группы политзаключённых Минск вязко торгуется.

Попробуем себе представить контуры этого торга.

С одной стороны, Коулу наверняка хочется, чтобы в этот раз помилованных узников было как минимум не меньше, чем в марте, когда удалось освободить 250. А вообще он, как пишет The New York Times, «хочет добиться освобождения всех оставшихся белорусских политических заключённых».

Вдобавок американцы начали настаивать, чтобы прекратились новые посадки.

С другой стороны, Лукашенко наверняка боится продешевить. Список узников сокращается, а хотелок ещё много. Чтобы американцы сняли оставшиеся санкции, вернули в Минск посольство, продавили Европу на транзит калия и т. д.

А самая главная закавыка — вопрос репрессий. Сколько рюмок ни выпил бы правитель с заокеанским эмиссаром, он трезво понимает, что режим во многом держится на страхе.

Главное — что эта дипломатия работает

В интервью The New York Times Коул заявил, что в Беларуси у него две цели: освободить заключённых и добиться, чтобы её правительство «захотело войти в семью народов».

Наверняка имеется в виду демократическое сообщество. Но Лукашенко некогда заявил, что за цивилизованным миром свой народ не поведёт.

Мы видим, что ему проще находить общий язык с вождём агрессивной России, иранскими фанатиками, северокорейским диктатором, афганскими талибами, главой мьянманской хунты.

Да, лично ему, Лукашенко, хотелось бы легитимироваться за счёт американского трека. Однако размягчать режим, то есть пилить сук, на котором сидит, — это уж дудки.

Выпить с диктатором столько водки, чтобы тот загорелся идеей вести Беларусь к западным демократическим стандартам, Коулу явно не под силу.

Однако хотя спецпосланник в своём интервью многое упрощает, он вряд ли стал бы бросать слова на ветер, анонсируя скорое освобождение ещё одной группы узников режима. Так что его дипломатия работает — и это главное.

Александр Класковский, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com