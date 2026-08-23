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Президент Литвы выступил в Киеве по-украински

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  • 23.08.2026, 14:35
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Президент Литвы выступил в Киеве по-украински
Гитанас Науседа
Фото: lrp.lt

Гитанас Науседа поздравил украинцев с Днем флага.

Президент Литвы Гитанас Науседа в Киеве во время торжеств по случаю Дня Государственного флага Украины выступил с речью на украинском языке.

Трансляция выступления была опубликована на YouTube-канале Офиса президента.

Науседа в речи, которая продолжалась более трех минут, поздравил президента Владимира Зеленского и украинцев с Днем флага.

«Дух свободы, который я здесь чувствую, нельзя сравнить ни с чем. Пример самопожертвования, который вы демонстрируете каждый день, особенно дороги для литовского народа. Мы хорошо знаем силу свободы. Мы знаем, как больно ее потерять и сколько усилий нужно, чтобы ее вернуть», — заявил литовский президент.

Он подчеркнул, что Литва искренне поддерживает Украину, а также заверил, что продолжит делать это дальше.

«Мы поможем Украине отстроить разрушенные школы, больницы, электростанции. Мы поможем вам в стремлении к членству в Европейском Союзе и НАТО», — добавил Науседа.

День Государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа. Этот праздник посвящен одному из главных символов страны и традиционно предваряет День Независимости, который празднуют 24 августа.

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