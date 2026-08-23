закрыть
27 августа 2026, четверг, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сестры из Витебска нашли фото умершей матери на чужом памятнике

9
  • 23.08.2026, 14:24
  • 7,238
Сестры из Витебска нашли фото умершей матери на чужом памятнике

Разрешения на использование снимка она не давала.

Жительница Витебска пожаловалась на мастерскую по изготовлению памятников. По словам женщины, компания выставила надгробие с фотографией ее умершей матери, хотя семья заказывала его в другом месте и разрешения на использование снимка не давала, пишет портал Vitebsk.biz.

По словам витеблянки, ее мать умерла в 2021 году во время пандемии коронавируса, а памятник семья заказывала и изготавливала в другой организации.

9 июня 2026 года женщина случайно увидела в интернете фотографию надгробия с портретом своей матери. Изготовителем оказалось ООО «Нагирус», работающее под названием «Гранит и мрамор».

«На мой резонный вопрос: „Откуда и с чьего разрешения?“ услышала историю, что это мой памятник, который я у них заказала и отказалась. На мой категоричный ответ читаю равнодушное — „Разберемся“. На этом переписка была окончена», — рассказала она.

На следующий день, не получив ответа, витеблянка позвонила в фирму, но, по ее словам, разговор прошел на повышенных тонах.

«Хамство, равнодушие, повышенные тона с вопросом: „Чего вы хотите???“, „Чего вы нервничаете???“ — было основой нашего разговора. „Уберем!“ — и трубка бросилась», — написала женщина.

Фотографию памятника с сайта, по ее словам, после этого действительно удалили.

Однако 12 августа, более чем через два месяца после инцидента, сестра витеблянки пришла в фирму и увидела тот же памятник с портретом их матери на месте — его, как утверждается, лишь передвинули примерно на метр.

«Сразу же позвонила в данную [организацию]. Да, градус диалога был повышен, но я услышала: „Не надо тут кричать!!!“ И трубка бросилась», — рассказала авторка.

В тот же день она сама приехала в мастерскую, сфотографировала памятник и оставила запись в книге замечаний и предложений. В обращении женщина сослалась на Закон «О защите персональных данных» и потребовала убрать медальон с фотографией, а также предоставить письменный ответ.

«Других вариантов развития событий я не вижу, так как вместо сглаживания неприятной ситуации и извинений — ответом мне тишина», — написала горожанка.

Чем закончилась история, пока неизвестно, но сама женщина пообещала довести ее «до конца».

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук