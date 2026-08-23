Сестры из Витебска нашли фото умершей матери на чужом памятнике

Сестры из Витебска нашли фото умершей матери на чужом памятнике9
- 23.08.2026, 14:24
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Разрешения на использование снимка она не давала.
Жительница Витебска пожаловалась на мастерскую по изготовлению памятников. По словам женщины, компания выставила надгробие с фотографией ее умершей матери, хотя семья заказывала его в другом месте и разрешения на использование снимка не давала, пишет портал Vitebsk.biz.
По словам витеблянки, ее мать умерла в 2021 году во время пандемии коронавируса, а памятник семья заказывала и изготавливала в другой организации.
9 июня 2026 года женщина случайно увидела в интернете фотографию надгробия с портретом своей матери. Изготовителем оказалось ООО «Нагирус», работающее под названием «Гранит и мрамор».
«На мой резонный вопрос: „Откуда и с чьего разрешения?“ услышала историю, что это мой памятник, который я у них заказала и отказалась. На мой категоричный ответ читаю равнодушное — „Разберемся“. На этом переписка была окончена», — рассказала она.
На следующий день, не получив ответа, витеблянка позвонила в фирму, но, по ее словам, разговор прошел на повышенных тонах.
«Хамство, равнодушие, повышенные тона с вопросом: „Чего вы хотите???“, „Чего вы нервничаете???“ — было основой нашего разговора. „Уберем!“ — и трубка бросилась», — написала женщина.
Фотографию памятника с сайта, по ее словам, после этого действительно удалили.
Однако 12 августа, более чем через два месяца после инцидента, сестра витеблянки пришла в фирму и увидела тот же памятник с портретом их матери на месте — его, как утверждается, лишь передвинули примерно на метр.
«Сразу же позвонила в данную [организацию]. Да, градус диалога был повышен, но я услышала: „Не надо тут кричать!!!“ И трубка бросилась», — рассказала авторка.
В тот же день она сама приехала в мастерскую, сфотографировала памятник и оставила запись в книге замечаний и предложений. В обращении женщина сослалась на Закон «О защите персональных данных» и потребовала убрать медальон с фотографией, а также предоставить письменный ответ.
«Других вариантов развития событий я не вижу, так как вместо сглаживания неприятной ситуации и извинений — ответом мне тишина», — написала горожанка.
Чем закончилась история, пока неизвестно, но сама женщина пообещала довести ее «до конца».