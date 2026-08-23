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Ученые нашли два пути воздействия на мозг для похудения

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  • 23.08.2026, 14:42
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Ученые нашли два пути воздействия на мозг для похудения

Исследователи провели успешное исследование на мышах.

Ученые из Кембриджского университета нашли два пути воздействия на мозг, которые могут помогать снижать вес. Исследование на мышах показало, что активация и блокировка одного и того же рецептора — GIPR — дают схожий результат, но действуют через разные участки мозга. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Исследователи изучили роль GIPR — рецептора глюкозозависимого инсулинотропного полипептида, который участвует в регулировании аппетита и обмена веществ. Ученые использовали генетически модифицированных мышей, у которых этот рецептор отсутствовал в отдельных областях мозга.

Оказалось, что препараты, активирующие GIPR, в основном воздействуют на ствол мозга. Активация рецептора в этой области снижала аппетит и приводила к уменьшению массы тела.

Блокировка того же рецептора работала иначе. В этом случае ключевой оказалась другая область мозга — гипоталамус. По мнению ученых, GIPR в гипоталамусе действует как своеобразный «тормоз», ограничивающий реакцию мозга на сигналы насыщения. Его блокировка позволяет сигналам о сытости действовать сильнее, что также способствует снижению потребления пищи и массы тела.

Исследователи обнаружили, что блокирование GIPR может усиливать эффект других препаратов для лечения ожирения, в том числе воздействующих на рецепторы GLP-1. Такой принцип уже используется в некоторых разрабатываемых лекарствах, однако эффективность и безопасность подобных комбинаций еще предстоит подтвердить в клинических испытаниях.

Авторы отмечают, что результаты помогают лучше понять механизм действия современных препаратов для снижения веса. По их мнению, воздействие на разные участки мозговых цепей может в будущем позволить создавать более эффективные комбинации лекарств и добиваться большей потери веса при меньшем количестве побочных эффектов.

При этом исследование проводилось на мышах, поэтому пока неизвестно, будут ли обнаруженные механизмы работать у людей таким же образом.

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