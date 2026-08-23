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WSJ: Путин показал свою слабость

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  • 23.08.2026, 14:14
  • 6,058
WSJ: Путин показал свою слабость
Фото: Getty Images

В России — рост антивоенных настроений.

Российские власти запретили партии «Яблоко» участвовать в парламентских выборах всего за месяц до голосования. Формальным поводом стали нарушения, связанные с авторскими правами, а также претензии к иностранному финансированию. Однако представители партии и политические аналитики считают, что настоящая причина связана с неожиданным ростом ее популярности на фоне усталости россиян от войны в Украине, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Еще недавно «Яблоко» считалось маргинальной политической силой. Партия годами избегала прямых призывов к протестам и старалась не переходить границы, установленные Кремлем. Сооснователь партии Григорий Явлинский признавал: «Мы играли осторожно». Но теперь даже такой формат оказался слишком рискованным для властей.

За несколько недель кампании число подписчиков «Яблока» в Instagram выросло примерно на 100 тысяч, а количество поисковых запросов с названием партии выросло на 90%. Символ партии — яблоко — неожиданно стал частью протестной активности в социальных сетях.

Политолог Аббас Галлямов утверждает, что по данным опросов, проведенных властями, «Яблоко» стало набирать популярность среди россиян, выступающих против войны. «Кремль опасался, что выборы могут превратиться в референдум между войной и миром», — заявил политолог.

После запрета партии у здания суда в Москве собрались сотни ее сторонников. Несколько человек были задержаны, четверо арестовано. При этом «Яблоко» изначально не рассчитывало получить значительное число мест в парламенте. Партия хотела использовать выборы для продвижения мирной повестки.

Решение властей может иметь обратный эффект. «Чем больше силы режим пытается демонстрировать внешне, тем слабее на самом деле становится его положение», — считает Галлямов.

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