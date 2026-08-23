Lamborghini прислушалась к клиентам

Lamborghini прислушалась к клиентам4
- 23.08.2026, 13:45
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Компания не спешит следовать моде на электрокары.
Lamborghini пересмотрела концепцию своего будущего GT Lanzador после реакции клиентов. Вместо полностью электрической силовой установки серийная версия модели получит подключаемый гибрид, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Концепт Lanzador дебютировал в 2023 году и задумывался как первый полностью электрический Lamborghini. Однако глава компании Стефан Винкельманн заявил, что покупатели положительно восприняли решение отказаться от чистого электромобиля.
«Мы решили изменить Lanzador с полностью электрического автомобиля на подключаемый гибрид, и клиенты очень хорошо это приняли. Они очень довольны», — рассказал Винкельманн.
В Lamborghini открыто признают, что интерес состоятельных покупателей к электромобилям оказался крайне низким. Ранее Винкельманн говорил, что спрос на электрический Lamborghini находится «почти на нуле», а электромобили называл слишком дорогим экспериментом.
Компания также пересмотрела планы относительно следующего поколения Urus. Новый внедорожник получит гибридную силовую установку вместо полностью электрической.
Точные характеристики серийного Lanzador пока не раскрываются. Одним из вариантов может стать гибридная система на базе 4,0-литрового V8 с двумя турбинами. Подобная технология уже используется Lamborghini: например, Urus SE развивает 800 л. с. и 1000 Нм.
Переход на гибрид позволит Lamborghini сохранить двигатель внутреннего сгорания и одновременно соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям. Lanzador станет четвертой моделью марки с подключаемой гибридной системой после Urus, Temerario и Revuelto.
Для Lamborghini решение особенно показательно: компания предпочла сохранить характер автомобилей с ДВС, прислушавшись к своей основной аудитории.